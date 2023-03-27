На НЛМК провели экскурсии для ветеранов-железнодорожников

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Для бывших сотрудников управления железнодорожного транспорта провели экскурсии по родному предприятию. В этом году железнодорожный узел комбината отмечает 90-летний юбилей.

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Ветераны посетили знаковые объекты НЛМК- одну из самых производительных доменных печей страны «Россиянка», природный парк «Лебединое озеро» и родное железнодорожное депо. Здесь они посмотрели, как изменились их рабочие места, оценили насколько технологичнее стали процессы и как обновился парк - за последние пять появилось 30 новых машин. Ветеранам рассказали и о новом проекте «Беспилотный локомотив». С его помощью внутри цехов машинист сможет управлять тепловозом не из кабины, а с пульта управления. Уже успешно проведены испытания системы обнаружения препятствий. Всё это повысит производительность труда, безопасность и эффективность перевозок.

Бывший начальник депо Александр Жданов на пенсии уже 6 лет. Карьеру на НЛМК начал с помощника машиниста 45 лет назад. Когда узнал, что планируются экскурсии записался одним из первых.

- Почаще бы сюда приезжать! До сих пор переживаю за работу, общаюсь с прежними коллегами, они даже иногда советуются, если возникают сложные вопросы. Реконструкция цеха как раз проводилась в мою бытность, очень хочется, чтобы молодое поколение приумножило все наши труды на благо комбината, - рассказал Александр Жданов.

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Сейчас железная дорога НЛМК - одно из современных и крупнейших транспортных подразделений России. В его составе 18 станций и 134 тепловоза. За годы существования протяжённость рельсовых путей выросла в сотни раз — с десяти километров до 600. Железнодорожники комбината доставляют сырьё, обеспечивают горячие перевозки между цехами, отправляют клиентам готовую продукцию.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.