Фонд «Милосердие» готовит новогодние сюрпризы для липецкой детворы

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Благотворительный фонд «Милосердие» начал подготовку к ежегодной благотворительной акции «Рождественский поезд», участники которой поздравят с Новым годом воспитанников детских домов и интернатов Липецкой области.

Эту акцию фонд проводит с 2001 года совместно с профсоюзным комитетом НЛМК. До 28 декабря новогодние подарки со сладостями, игрушками и предметами первой необходимости получат около 650 детей. «Рождественский поезд» приедет в школы-интернаты в поселках Тербуны и Дачном, в липецкий и боринский центры помощи детям, в Елецкий дом ребенка. Он также посетит подопечных центра непрерывного образования «Траектория» и юных пациентов больницы в поселке Плеханово. Для ребят организуют развлекательную программу и каждому вручат новогодний подарок.

С 24 декабря по 6 января в липецком городском центре культуры для детей сотрудников комбината пройдут новогодние представления с выдачей новогодних подарков. Ожидается, что участниками более 30 представлений станут около 11 тысяч ребят. В этом году праздничные наборы от фонда также передадут детям из малообеспеченных семей.

Со 2 по 6 января ребят всех возрастов и их родителей ждут в липецком парке Металлургов на улице Адмирала Макарова. Там в течение пяти дней с 11.00 до 14.00 пройдут новогодние спортивно-развлекательные шоу-квесты. Гостей ждут разнообразные активности и увлекательные состязания, победители которых получат призы от организаторов. И, конечно же, в это время в парке можно будет встретиться с настоящим Дедом Морозом, Снегурочкой и их веселыми помощниками.

С начала декабря до 8 января в двух липецких парках - Нижнем и Металлургов при поддержке фонда «Милосердие» открылись филиалы почты Деда Мороза. Написать послание, попросить подарок на Новый год или поздравить дедушку и его внучку с наступающими праздниками может каждый желающий, независимо от возраста. Дед Мороз обещает ответить личным письмом на все послания, которые придут ему из Липецка до 31 января. Помогут ему в этом волонтеры.

В начале декабря стартовала еще одна традиционная благотворительная акция - «Поезд милосердия». Она дает возможность каждому желающему лично сделать доброе дело - собрать к новогодним праздникам средства для подарков тяжелобольным детям, одиноким ветеранам и многодетным семьям в шести регионах России. Для участия в акции на главной странице сайта фонда «Милосердие» надо перейти по банеру «Поезд милосердия» и лично выбрать, какой категории нуждающихся есть желание помочь. Торопитесь - акция «Поезд милосердия» продлится до 19 января.

Во всех новогодних мероприятиях с участием фонда «Милосердие» примут участие более 15 тысяч детей.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото предоставлено пресс-службой фонда «Милосердие».