В «Липецкэнерго» определили лучших знатоков правил охраны труда

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В филиале ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» состоялась игра-квиз на знание правил охраны труда. Нестандартный формат мероприятия, выбранный в качестве одного из инструментов формирования культуры безопасного труда, позволил участникам закрепить правила, знание и применение которых может спасти жизнь.

За звание знатоков в сфере охраны труда боролись 12 команд районов электрических сетей и команда молодых специалистов, развитию которых в «Год молодого специалиста», объявленном в компании, уделяется особое внимание. Оценивало игру и определяло победителей компетентное жюри из состава технических руководителей филиала.

Интеллектуальная игра состояла из 7 туров, в ходе которых игроки отвечали на вопросы по охране труда, вспоминали историю становления основ безопасного труда, расшифровывали логические задачи, выполняли кейсы на безопасное решение ситуаций, которые встречаются в их работе и отвечали на тематические блиц-вопросы. Благодаря игровому методу в обучающий процесс были активно вовлечены все участники мероприятия.

По итогам турнира лучшие результаты продемонстрировала команда Елецкого района электрических сетей, второе место заняли энергетики Тербунского района электрических сетей, третьими стали специалисты Задонского района электрических сетей.

«Главным приоритетом в «Липецкэнерго» всегда были и будут жизнь и здоровье работников. Безопасность энергетиков, чья работа часто сопряжена с опасностью поражения электрическим током, напрямую зависит от знания и безоговорочного соблюдения правил охраны труда. Игра позволила неформально и ярко в очередной раз напомнить персоналу о правилах, написанных кровью», – отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» Виталий Мордыкин.

Фото предоставлено «Липецкэнерго»