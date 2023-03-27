Плюс 11: «Ростелеком» обеспечил мобильной связью и беспроводным интернетом малые населенные пункты Липецкой области

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К концу марта «Ростелеком» установил базовые станции в сёлах, деревнях и поселках Грязинского, Данковского, Добринского, Задонского, Лебедянского, Липецкого, Хлевенского, и Чаплыгинского районов. Компания провела работы в рамках второго этапа федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» (УЦН 2.0). Вышки подключены к оптоволоконной сети «Ростелекома».

Станислав Корниенко, начальник управления цифрового развития Липецкой области:

«Мы одними из первых в стране обеспечили получение в электронной форме всех социально значимых госуслуг. Однако без современной инфраструктуры в малых селах жители были бы лишены возможности пользоваться этими сервисами. УЦН 2.0 позволяет нам решить эту проблему. Первые 11 базовых станций, запланированных на текущий год, уже сданы в эксплуатацию.А до конца года намечено строительство вышек еще в 32 селах, деревнях и поселках. Кроме того, на основе созданной инфраструктуры мы совместно с “Ростелекомом” можем расширить оптоволоконные сети и обеспечить уже широкополосным доступом в интернет населенные пункты, где живут 200 и более человек».

Скорость мобильного интернета в подключенных населенных пунктах достигает 50 Мбит/с. Ее хватает не только для обмена сообщениями в мессенджерах, но и, например, для просмотра видео онлайн.

Константин Власов, директор Липецкого филиала ПАО «Ростелеком»:

«В прошлом году мы уже установили базовые станции в 19 селах. Раньше даже обычный звонок был квестом для их жителей. Теперь же они могут в онлайн-режиме общаться с близкими, совершать покупки и платежи, не выходя из дома, да и просто смотреть полезные или развлекательные видеоролики. А те абоненты, которые уже оценили комплексные тарифы от “Ростелекома” с интернетом и сим-картами, получили дополнительное преимущество в путешествиях по региону. Им доступны звонки и сообщения там, куда сигнал других операторов не доходит».

«Ростелеком» является единственным исполнителем федерального проекта УЦН 2.0 по соглашению с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Проект предполагает установку вышек сотовой связи в пунктах с населением от 100 до 500 человек. Критериями для включения в программу являются итоги голосования жителей на портале госуслуг, их обращения в Минцифры, а также результат замеров качества сигнала, который проводит региональное правительство и провайдер.

Фото предоставлено «Ростелеком»

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