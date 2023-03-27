В Совете Федерации на неделе обсудят обновление лагеря «Прометей» и аэропорта в Липецке

В Совете Федераций проходит неделя Липецкой области Фото: Алина ПАЛАГИНА

С 27 по 29 марта в Совете Федерации проходят дни Липецкой области. На неделе обсудят несколько проектов, в том числе обновление лагеря «Прометей» и аэропорта. Регион сможет получить поддержку государства.

В этот понедельник, 27 марта, на повестке дня стоит вопрос с переселением липчан из аварийных домов, сообщает пресс-служба регионального правительства. 28 марта на заседании комитета по соцполитике представят планы по восстановлению детского лагеря и старого корпуса областного роддома. Также рассмотрят проект строительства площадки для гребных видов спорта в Липецке.

Обновление очистных сооружений в Ельце и переработку топинамбура обсудят на комитете по аграрно-продовольственной политике. В Липецкой области также хотят расширить трассу Р-119 Орёл-Ливны-Елец-Липецк-Тамбов и отремонтировать аэропорт.

В особой экономической зоне планируют построить базу, на которой будут готовить инженеров машиностроительного кластера. Эти вопросы обсудят на заседании по экономической политике.

В среду, 29 марта, откроется выставка региона. В мероприятии примет участие Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.