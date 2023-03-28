НЛМК запустил программу реновации цеховых здравпунктов

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На Новолипецком металлургическом комбинате стартовала программа комплексной реновации цеховых здравпунктов. Первый, в автотранспортном управлении, уже открылся после капитального ремонта.

Здравпункт оснащен высокотехнологичной медицинской техникой - дефибриллятором, аппаратами электрокардиографии и искусственной вентиляции легких, а также медоборудованием для прохождения предсменных и предрейсовых осмотров. В автотранспортном управлении каждое утро обследование проходят 400 сотрудников. Ускорить процесс помогают специализированные аппараты электронной системы медицинских осмотров. После ремонта их число в здравпункте увеличили до 19. Аппараты измеряют давление, пульс, температуру тела, могут выявить признаки опьянения. Все показатели считываются одновременно, поэтому сотрудники проходят осмотр в два раза быстрее. Ежедневные данные собираются в электронный журнал. Это помогает медикам анализировать здоровье сотрудников, своевременно оказывать необходимую помощь и направлять к врачу.

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- Здание требовало комплексного ремонта и перепланировки. Теперь в здравпункте семь кабинетов. Мы изменили логистику, правильно расположили оборудование и увеличили его количество, чтобы избежать скопления людей и очередей. Все для того, чтобы сотрудникам комбината было удобно и комфортно проходить медицинские осмотры и получать необходимую медпомощь, - рассказала руководитель направления дирекции по охране труда и промышленной безопасности Рита Шамсутдинова.

Модернизация здравпунктов НЛМК продолжится. Следующим объектом станет здравпункт в доменном цехе №2.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.