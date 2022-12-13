Липецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Экономика13 декабря 2022 8:20

Вручены награды премии Retail Finance Awards 2022

Победителей ежегодной премии в сфере розничных финансов в России определяют с 2007 года
Источник:kp.ru
.

.

Отметим, данная премия является одной из самых авторитетных наград в заявленной сфере. Учредителем выступает журнал «Розничные Финансы» – первое в России и СНГ специализированное аналитическое издание, занимающееся исследованием рынка розничных финансов.

Цель премии обозначена так: отметить наиболее достойных представителей розничного финансового бизнеса, привлечь внимание профессионального сообщества к значимым достижениям в области развития финансового ритейла, вооружить финансистов лучшими практиками развития розничного финансового бизнеса.

В финале премии на награды претендовали более восьмидесяти участников. В итоге в число победителей вошли «СИНИМЕКС-ИНФОРМАТИКА», «Банк ДОМ.РФ», Россельхозбанк, Сбер и другие. Некоторые номинанты получили победу сразу в нескольких номинациях.

Например, банк «Открытие» признан победителем в номинации «Креатив года» - эксперты наградили его за достижения в области развития розничного финансового бизнеса в России, отметив акцию, связанную с использованием кредитной карты. Специальной награды Big Expectations как самый яркий и прорывной продукт удостоен семейный сервис, а в номинации «Лучший розничный финансовый продукт» продукт банка в сфере автокредитования занял второе место.

БИЗНЕС-ПРЕСС