Четыре переправы через реки перекрыли из-за дождей и подтопления в Липецкой области

Фото с официальной страницы телеграм-канала главы администрации Лебедянского района Романа Ченцова Фото: с сайта

В Липецкой области из-за сильных дождей и таяния снега во вторник 13 декабря подтопило ряд переправ. Так, закрыли мост на реке Олым в районе Деревень Володаровка и Никольское Воловского района. Как сообщил глава администрации Воловского района Никита Соловьев, объехать участок можно через Тербунский район.

По данным пресс-службы регионального управления дорог и транспорта, перекрыли понтонную переправу в селе Замятино Задонского района. Уровень воды в Дону поднялся примерно на 1,3 м. Добраться до другого берега можно по дорогам Задонск-Алексеевка и Ольшанец-Каменка.

Две низководные переправы через реку Дон подтопило и в Лебедянском районе. Речь идет о мостах в районе деревни Калиновка – село Б-Попово и в селе Черепянь.

- Деревня Калиновка и село Б-Попово из-за подтопления переправы от основной части территории района не отрезаны, - написал в своем телеграм-канале глава администрации Лебедянского района Роман Ченцов. - Передвижение осуществляется по альтернативному пути по региональной дороге через село Теплое. В село Черепянь для экстренных служб тоже есть альтернативный путь проезда. В селе работает ФАП, есть продовольственный магазин. Имеется проход по подвесному мосту в село Волотово.

Роман Ченцов добавил, что эта ситуация не стала неожиданностью – службы работают в плановом, отработанном режиме. Когда уровень воды снизится, специалисты начнут восстанавливать переправы.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, по предварительным прогнозам в зоны частичного подтопления могут попасть 17 объектов области – 2 низководных моста и 15 участков дорог. Ситуацию контролируют спасатели.