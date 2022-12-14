Фонд «Милосердие» возобновляет акцию помощи медикам с участием автоволонтеров

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Благотворительный фонд «Милосердие» продолжит в декабре волонтерскую акцию помощи липецким медработникам, первый этап которой завершился в марте. Добровольцы на личных автомобилях будут безвозмездно доставлять врачей поликлиник по домашним адресам заболевших. Это поможет ускорить медицинскую помощь и разгрузить штатный персонал медучреждений в период начавшегося сезонного роста инфекционных заболеваний.

Как и раньше, фонд «Милосердие» будет компенсировать автоволонтерам транспортные расходы и обеспечит мобильные бригады дополнительным питанием.

«На фоне сезонного обострения заболеваемости и резкого всплеска вызовов больных медработники обратились к нам за помощью, — прокомментировала директор фонда «Милосердие» Евгения Фрай, - Мы решили возобновить нашу акцию, чтобы повысить мобильность медицинских бригад, а значит спасти больше жизней. Продолжение акции - только часть нашей большой помощи медикам. С самого начала пандемии фонд помогает медучреждениям в обеспечении оборудованием, средствами защиты и жизненно важными лекарствами. На эти цели направлены сотни миллионов рублей».

Первый этап акции охватывал Липецк и Старый Оскол. С ноября по март в нем участвовало более 50 волонтеров. В Липецке волонтеры выполнили более 10 тыс. рейсов по 19 тыс. экстренным вызовам к больным горожанам в густонаселенных городских районах. Старооскольские волонтеры, среди которых были и девушки, присоединились к акции в начале февраля. С помощью автоволонтеров удалось сделать на дому несколько тысяч ПЦР-тестирований. За полтора месяца работы волонтеры фонда доставили медиков по 3600 вызовам больных. Общая длина маршрутов помощи в Старом Осколе превысила 11 тыс. километров.

Эффективная работа волонтеров фонда «Милосердия» в условиях распространения коронавирусной инфекции была отмечена наградами. Активным участникам акции в Старом Осколе вручили благодарности главы администрации городского округа и руководства окружной больницы Святителя Луки Крымского.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото предоставлено пресс-службой фонда «Милосердие».