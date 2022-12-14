В Липецке выбрали молодого лидера НЛМК

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На Новолипецком металлургическом комбинате подвели итоги конкурса «Молодой Лидер». Это один из самых масштабных корпоративных конкурсов НЛМК. Участниками становятся сотрудники в возрасте до 35-ти лет. В этом году их было более 500 человек.

Конкурс длился 10 месяцев и состоял из шести отборочных этапов, которые объединила общая тема «НЛМК – лучший работодатель». Участники проходили тестовые задания и онлайн обучение по развитию бренда компании, учились проектному менеджменту и публичным выступлениям. Итогом, стало создание проектов, которые помогут развитию бренда компании. В их числе мобильное приложение для быстрого трудоустройства и адаптации сотрудников, виртуальный тур по профессии, онлайн-викторины, металлургические квесты. Значимость проекта, оригинальность выступления и умение аргументировать свою точку зрения оценивало жюри. В его состав вошли руководители компании.

— Это система управления, это система мотивации, это система развития кадров в компании. Многие из этих ребят пойдут вверх по карьерной лестнице и займут руководящие позиции. Но уже сейчас каждый из них, вне зависимости от результата конкурса, несет культуру лидерства в своей работе, — рассказала директор по персоналу НЛМК Ольга Коростелёва.

Из 11 финалистов молодым лидером НЛМК стал инженер дирекции по автоматизации технологических процессов Владимир Банников, с проектом «Открывая возможности». Это интеллектуальная игра для студентов, которая помогает познакомить их с работой НЛМК.

— Я если честно, до последнего не верил, что я выиграю, но я очень рад. Я могу сказать, что это было далеко не просто. Я вложил в этот конкурс максимум, всё что мог я вкладывал в него, и мне кажется жил последние пару месяцев конкурсом и своим проектом. Участники, организаторы конкурса, все проделали огромную работу, и самое главное смогли создать уникальные проекты, которые помогут в компании и сотрудникам развиваться вместе, — рассказал победитель конкурса Владимир Банников.

2 место заняла главный специалист Коксохимического производства Ольга Сушкова. 3 -дежурный по железнодорожной станции УЖДТ Илья Мошков. Участников наградили памятными призами, а победителю вручили главный приз - статуэтку древнегреческого бога огня Гефеста.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.