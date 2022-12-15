Евгения Уваркина: Наша цель неизменна – комплексно развивать город, чтобы липчанам в нем было комфортно

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- Евгения Юрьевна, год финиширует. Визуально для себя отмечаешь, что в городе сделано немало. Начнем с дорог?

- В этом году в Липецке отремонтировали 82 участка улично-дорожной сети, в том числе десять тротуаров. Это почти 37 километров. Рекордный показатель по сравнению с прошлыми годами. Нам важно, чтобы люди в отдаленных районах города не чувствовали себя «забытыми», поэтому треть всех дорог, приведенных в порядок, – это дороги в частном секторе. Но не забывали и про центр – ко Дню города преобразились улица Плеханова, продолжение улиц Зегеля, Желябова, Интернациональной. Здесь поменялось не только дорожное полотно, но и тротуары, освещение, светофоры. Взаимодействуем с бизнесом по приведению фасадов и вывесок к единому облику. Закончена долгожданная реконструкция улицы 50 лет НЛМК, где решена проблема с ливневой канализацией. Обширные планы и на следующий год – 39 км дорог (включая два мостовых перехода). Причем, уже сейчас заключено 100% контрактов и отремонтировано 6 дорог – идем с опережением.

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- На улицах прибавилось новых автобусов. Решился, судя по всему, и «трамвайный вопрос»?

- В этом году в рамках федеральной программы «Чистый воздух» приобретено 25 автобусов. На следующий год закупаем еще 46 машин. У нас один из самых молодых автопарков – средний возраст муниципального транспорта менее 4,5 лет. Пока не все автобусы оснащены кондиционерами, но ситуацию постепенно выправляем. Наша цель – поддержать частных перевозчиков в обновлении парка – будем изыскивать возможности.

Что касается липецкого трамвая, которому в этом году исполнилось 75 лет, мы наконец-то можем в ясной перспективе говорить о его развитии. Город и регион вошли в пилотную программу по модернизации городского электротранспорта, заключено концессионное соглашение. Инвестиционный проект рассчитан на 3 года. Он предполагает закупку 46 вагонов, обновление свыше 40 км пути и депо, а также строительство 5 км трамвайной линии вдоль улицы Стаханова.

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- Касаясь концессии - крайне важным для города стало и концессионное соглашение с «Росводоканалом»?

- Этот год стал для нас годом изучения-погружения в концессии (улыбается мэр - авт.). Прежде город и регион были ниже «середнячков» в части использования этого инструмента. Но он эффективен и позволяет делать сейчас (что важно для горожан), а выплачивать из бюджета в течение длительного периода. И мы признательны за поддержку губернатору и его команде. Муниципалитет, к примеру, не смог бы взять на себя нагрузку по теме трамвая.

Концессионное соглашение с «Росводоканалом» позволяет решать еще один болезненный вопрос – износа инженерной инфраструктуры. Объем инвестиций по модернизации систем водоснабжения, водоотведения и очистных на весь период концессии – почти 44 млрд рублей. Период активной инвестиционной фазы составляет более 10 лет. Мы предметно проработали с РВК программу модернизации сетей с учетом стратегии развития города. И нам стало спокойней, когда РВК объединился с госкорпорацией ВЭБ – это больший уровень защиты для муниципалитета.

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- Поговорим о комплексном развитии территории: как реализуется эта программа?

- На сегодня у нас в стадии проработки 4 пространства: Нестерова – Качалова (это первый пилотный проект по которому состоялись торги и определен инвестор), принято решение по Радиаторной и прорабатываем еще два пространства - Спиртзаводская и Ушинского-Франко. Комплексное развитие территории – это четкий договор между застройщиком и муниципалитетом, где просчитывается и градостроительный потенциал, и финансово–экономическая модель. Усилия синхронизируются, объединяются средства муниципалитета, региона, федеральных программ и застройщика. В итоге все это позволяет вдохнуть новую жизнь в пространства, построить комфортное жилье и создать современную инфраструктуру.

- Был взят хороший старт по темпам благоустройства, они сохраняются?

- Ни по деньгам, ни по объемам эти темпы не снизились. Комфортная городская среда в этом году – это 57 территорий. С 2019 года в приоритете было благоустройство парков – шесть обновлены и построен новый – в «Европейском». В этом году акцент на скверы в разных частях города – это скверы Маркова, Чернобыльцев, Филипченко... Хорошей практикой стало предварительное обсуждение с горожанами, учет их мнений. В этом году продолжили реконструкцию «зеленого ядра» - острова и Нижнего парка, где создана пешеходная сеть и велодорожки. Благодаря чему мы впервые в Липецке провели триатлон – масштабный спортивный праздник, собравший свыше 3 тысяч участников из разных городов.

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- Когда преображаются общественные пространства – это действительно здорово. Но жителей многоэтажек больше волнует, в каком состоянии территория, которая каждый день перед глазами – их дворы. Какая здесь ситуация?

- Для нас это направление в числе «топовых». Мы переформатировали существующие «дворовые программы», объединили их. Эту тему поддержал губернатор, нам были выделены дополнительные финансы. Программа рассчитана на 5-6 лет и должна охватить сотни городских дворов. В ее реализации есть важный момент – сделать граждан полноценными соучастниками процесса, вовлечь их в работу по преображению с 1% софинансированием с их стороны и дальнейшей ответственностью за содержание созданных в рамках программы элементов благоустройства. На наш взгляд, такой подход поможет сформировать у граждан понимание, что это их территория. К сожалению, за последние годы и УК, и жильцы как-то подзабыли, что имущество, инфраструктуру на дворовой территории они должны сохранять, бережно относиться. Что тут сделать – поднимать размер платы за содержание общего имущества многоквартирного дома или она и так, по мнению жителей, уже высока? Это дискуссия между УК и жильцами. Им надо договариваться, и мы поможем прийти к единому решению.

- А что по злободневной теме – переселению из ветхого и аварийного жилья?

- Федеральную программу по переселению (рассчитана до 2025г.) мы намерены выполнить с опережением. Планируем, что это даст нам право войти в новую федеральную программу, которая включает дома, признанные аварийными после 2017 года. Здесь отмечу колоссальную поддержку со стороны области – для реализации ускоренной программы городу выделено дополнительно почти 2 млрд рублей. В этом году «цифра переселения» составляет около 16 тыс кв м - это почти 400 новых квартир, в которые из аварийного жилья переедут граждане в текущем году. Рассчитываем, что в течение трех лет мы полностью завершим программу переселения из ветхого и аварийного жилья.

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- СВО коснулась всех. Липчане активно поддерживают наших мобилизованных и добровольцев, как в эту работу включился город?

- Понятие патриотизма, защиты Родины сегодня приобрело новый осознанный смысл. Совместно с системой соцзащиты при поддержке губернатора идет работа с семьями мобилизованных. Социальный куратор помогает семьям решать злободневные вопросы – по выплатам, ремонтам, отоплению и многие другие. А ещё, и это прямо поражает, активно включилось гражданское общество, произошла некая внутренняя мобилизация. Появляются различные сообщества по поддержке бойцов – «батальоны швей», которые вяжут носки и балаклавы, девушки, пекущие пирожки и другие. И наша функция – координация, помощь таким сообществам. Мы предоставляем пространства в ДК, школах, создали совместный координационный совет по сбору и отправке необходимых нашим бойцам средств. Активно подключился и бизнес. Наша задача – объединить усилия горожан и бизнес-сообщества. Ведь наш героизм здесь – объединиться и своей энергией, трудом, силой духа оказать ребятам в зоне СВО максимальную поддержку.

Владимир КУЛИК. Фото предоставлены пресс-службой администрации г. Липецка.