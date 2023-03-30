Депутаты избрали нового вице-спикера, сохранили бесплатный проезд для садоводов и подвели итоги работы за год

.

Отчет о работе Липецкого горсовета, реализация программ по переселению из аварийного жилья, развитию ЖКХ и благоустройству города - основные темы 33-й сессии.

А в начале заседания парламентарии избрали нового заместителя Липецкого горсовета. Им единогласно выбран депутат от одномандатного избирательного округа №25 Евгений Павлов, возглавляющий отделение Социального фонда России по Липецкой области.

.

- Евгений Николаевич опытный управленец и прекрасный специалист - это достойнейшая кандидатура, - прокомментировала председатель Липецкого горсовета Евгения Фрай.

На сессии депутаты рассмотрели вопрос проезда на садоводческих маршрутах в 2023 году. Садоводы и дачники смогут бесплатно, в период с 1 апреля по 31 октября, ездить в свои сады и огороды. Перевозки по 13 городским маршрутам будут осуществляться за счет средств городского бюджета. Эта мера соцподдержки действует четыре года, и Липецкий регион в числе немногих, сохранивший такую льготу для граждан.

В ходе сессии депутаты ознакомились с реализацией программы по развитию ЖКХ города Липецка. Докладчик, председатель профильного департамента Ирина Вербецкая, отметила, что действующая с 2019 года областная адресная программа по переселению из аварийного жилья, реализовывается ускоренным темпом и будет сокращена на два года. В 2022 г. расселено 16,3 тыс. кв. м, что составило 160% выполнения целевого показателя. В минувшем году достроен и сдан 17-этажный жилой дом, строится еще 6 МКД, которые сдадут до конца года.

К докладчику был адресован ряд вопросов и предложений. Депутат Светлана Тюнина рассказала о жалобах жителей района Сокола на качество воды. Как пояснила Ирина Вербецкая, качество воды, по итогам очистки на водозаборе №7, должно улучшиться, вопрос на контроле. Парламентарии подняли тему бесхозных сетей (их около 3 тысяч). Присутствовавшая на сессии мэр Липецка Евгения Уваркина пояснила, что для их инвентаризации нужно порядка 100 млн. руб., и это долгий процесс. Сейчас идет поиск решения, как ускорить процедуру и найти соответствующий источник. Депутат Евдокия Бычкова предложила упростить порядок оформления таких сетей, отработать процесс оптимизации.

.

Заслушивая отчет председателя департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Николая Дергунова, парламентарии подняли вопрос о состоянии недавно отремонтированных дорог. Депутат Дмитрий Двугрошев поинтересовался причинами возникновения ям и колейности на улице Баумана и проспекте Победы. Докладчик пояснил:

- Мы плотно взаимодействуем в этом плане с городским управлением строительства. Дефекты на дорогах зафиксированы в соответствующих актах. Мы обязали подрядчиков устранить выявленные недостатки за счет их гарантийных обязательств.

В ходе сессии депутаты также заслушали отчет о работе Счетной палаты, информацию об исполнении прогнозного плана приватизации муниципального имущества.

Подводя итоги работы Липецкого горсовета за 2022 год Евгения Фрай подчеркнула:

- Парламент работал плодотворно, впереди сложный год, и расходовать средства надо максимально эффективно. Любые наши решения должны приниматься публично, с учетом разных точек зрения. Больше внимания уделим работе в округах, с избирателями. Еще шире задействуем такие формы организации дискуссии, как круглый стол и депутатский час. Вся наша работа будет направлена на достижение первоочередной цели – обеспечение комфортной и безопасной жизни липчан.

Владимир КУЛИК. Фото автора.