В Липецке на брифинге УМВД рассказали, как защитить банковскую карту от интернет-мошенников

Липчан призывают быть бдительными и не попадаться на уловки мошенников Фото: Юлия КЛЮЕВА

Во вторник 13 декабря в Липецке на брифинге в региональном УМВД обсудили преступления в IT-сфере. Их количество растет – за 11 месяцев 2022 года на 8,4% больше, чем за тот же период 2021-ого. К сожалению, липчане продолжают собственными руками обогащать аферистов – жители области перевели им 243 млн рублей с начала года.

Управляющий Липецким отделением Банка России Дмитрий Чебряков рассказал об инициативах, которые помогут сберечь деньги граждан. Так, Банк России ведет базу о случаях или попытках перевода средств без согласия клиента. Там также есть сведения о счетах, которые злодеи используют для вывода денег.

- Если банк-отправитель получил информацию из базы, но не учел ее в своих бизнес-процессах и совершил перевод, то он обязан вернуть клиенту похищенные средства, - поделился Дмитрий Чебряков.

ЦБ планирует обязать банк-плательщик на 2 дня «заморозить» перечисление сумм на счет, который есть в базе. Также проверить операцию может и банк-получатель. Если деньги поступают на счет из базы, специалисты смогут приостановить доступ владельца к обслуживанию. Чтобы разблокировать счет, придется явиться в банк – мошенники на это обычно не идут.

Кстати, с 1 октября 2022 года клиенты могут самостоятельно устанавливать запрет на онлайн-операции в банке или ограничивать их параметры. Например, если стоит запрет на получение онлайн-кредита, то аферисты не смогут взять его, даже если заполучат данные клиента. Чтобы воспользоваться бесплатным сервисом, нужно написать заявление в банк. Также финансовые организации обязали проводить идентификацию устройств при онлайн-операциях через телефонный номер или адрес электронной почты.

- В октябре Владимир Путин подписал Федеральный закон о взаимодействии между МВД и Банком России, - рассказал Чебряков. – МВД подключат к системе Банка России, который будет собирать информацию обо всех операциях без согласия клиента с учетом того, что клиент обратился в банк и был зафиксирован факт мошенничества. МВД сможет в онлайн-режиме получать сведения о мошеннических операциях. Все это будет происходить с соблюдением норм о банковской тайне.

Липчан призывают быть бдительными и не попадаться на уловки мошенников Фото: Юлия КЛЮЕВА

Еще одна ловушка, в которую могут попасться доверчивые липчане – компании с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Их списки банки начали публиковать в 2021 году. Таких фирм по стране более 7 тыс, а 8 из них с липецкой пропиской. Одна, вероятнее всего, является финансовой пирамидой. Выявить такие компании липчане могут самостоятельно – у них нет лицензии Банка России на привлечение средств от граждан, зарегистрированы за несколько месяцев до начала работы, активно себя рекламируют и публично обещают высокий доход, в том числе за привлечение других участников.

Еще одна из фирм связана с псевдолизингом. Такие организации зачастую забирают автомобили клиентов, а полученные суммы значительно меньше рыночной стоимости машины.

- Если раньше те же пирамиды «раскручивали» собственные сайты, то теперь они дают рекламу на сайтах-агрегаторах и в соцсетях, - уточнил управляющий Липецким отделением Банка России. – Призываем липчан проверять легальность компаний на сайте Центрального Банка.

Липчан призывают быть бдительными и не попадаться на уловки мошенников Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Липчан призывают быть бдительными и не попадаться на уловки мошенников Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.