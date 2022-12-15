«Липецкэнерго» подписало соглашение с региональным отделением «Опора России» о поддержке малого и среднего бизнеса

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Филиал ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» и Липецкое Региональное отделение Общероссийской общественной организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» заключили соглашение о сотрудничестве для создания благоприятных условий развития и поддержки малого и среднего бизнеса в Липецкой области. Мероприятие состоялось на площадке организации, в Центре «Мой бизнес».

Документ подписали заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» Виталий Мордыкин и председатель ЛРО ООО МСП «Опора России» Андрей Плотников.

Целью соглашения является совместное долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество, направленное на создание благоприятных условий для дальнейшего развития региональной экономики, инвестиционного потенциала Липецкой области.

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Документом предусмотрен целый ряд совместных направлений деятельности, направленных на повышение надежности электроснабжения потребителей и обеспечение доступности энергетической инфраструктуры для субъектов предпринимательства.

Важными аспектами взаимодействия станут мероприятия по выстраиванию конструктивного диалога и информационного обмена между органами власти, сетевой организацией, сбытовыми компаниями и потребителями, а также продвижению инициатив, направленных на совершенствование законодательства в сфере энергетики.

Реализация соглашения, отвечающего актуальным интересам малого и среднего предпринимательства, имеет бессрочный характер.

«Уверен, что благодаря подписанному соглашению, будет решено немало задач, в том числе и по привлечению малого и среднего бизнеса в развитие инновационных производственных и энергетических технологий для электросетевого комплекса. Энергетики, со своей стороны, всегда готовы помогать и идти навстречу бизнесу», – подчеркнул директор «Липецкэнерго» Виталий Мордыкин.

Фото предоставлено «Липецкэнерго»