На трех улицах Липецка обновляют старые и ставят новые светофоры

В Липецке ставят новые светофоры и ремонтируют старые
Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.
В Липецке на улице Политехническая смонтировали 3 светофора. До конца декабря там появится еще один дорожный регулировщик.
Также светофоры появились у дома №9 по улице Бехтеева, №3 и №11 по Политехнической. По данным пресс-службы мэрии, пока они работают в классическом режиме. В ближайшее время на каждом установят кнопки и настроят работу по требованию. Кстати, у пешеходного перехода возле дома №7 по Политехнической светофор будет привлекать внимание водителей желтым сигналом.
Также на участке улицы Меркулова от Катукова до Белана обновляют 3 сигнальных столба. Новые светофоры оборудовали современными контроллерами. Также их подключают к системе удаленного управления. Позже установят кнопки вызова для пешеходов. Еще один светофор мигающий желтым цветом появится на пешеходном переходе на улице Циолковского со стороны Неделина.
Напомним, что все работы проводят в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги".