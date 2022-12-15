На трех улицах Липецка обновляют старые и ставят новые светофоры

В Липецке ставят новые светофоры и ремонтируют старые Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке на улице Политехническая смонтировали 3 светофора. До конца декабря там появится еще один дорожный регулировщик.

Также светофоры появились у дома №9 по улице Бехтеева, №3 и №11 по Политехнической. По данным пресс-службы мэрии, пока они работают в классическом режиме. В ближайшее время на каждом установят кнопки и настроят работу по требованию. Кстати, у пешеходного перехода возле дома №7 по Политехнической светофор будет привлекать внимание водителей желтым сигналом.

Также на участке улицы Меркулова от Катукова до Белана обновляют 3 сигнальных столба. Новые светофоры оборудовали современными контроллерами. Также их подключают к системе удаленного управления. Позже установят кнопки вызова для пешеходов. Еще один светофор мигающий желтым цветом появится на пешеходном переходе на улице Циолковского со стороны Неделина.

Напомним, что все работы проводят в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги".