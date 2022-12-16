Фонд «Милосердие» помогает развивать детский спорт на городских окраинах

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Обновленный зал бокса для юных липецких спортсменов распахнул двери благодаря финансовой поддержке фонда «Милосердие». Проект грантовой программы «Стальное дерево» помог оборудовать удобное для тренировок пространство в спортклубе «Юность», где регулярно занимаются спортом свыше 60 ребят всех возрастов.

В этом году липчанин Никита Фаустов предложил создать комфортные условия для юных боксеров, которые живут и тренируются в микрорайоне Тракторостроителей. Этот жилой район является городской окраиной, где крайне мало детских секций и спортивных площадок. Всего три года назад здесь стараниями энтузиастов появился новый спортклуб «Юность», где дети разного возраста могут заниматься боксом и самбо. Однако без дополнительной поддержки отремонтировать и оснастить зал бокса было затруднительно.

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Помогла программа «Стальное дерево». На средства гранта в зале установили безопасное напольное покрытие, новые светодиодные фонари, шведскую стенку, турник и координационную лестницу. Помещение оснастили качественными боксерскими мешками и настенными подушками. У ребят появились манекены для правильной отработки ударов, утяжеленные медицинские мячи и другой инвентарь. Грантовые средства помогли также с оплатой аренды помещения для занятий спортом.

«С прошлого года в спортклубе с большим желанием тренируются мальчики и девочки из местного детского дома имени Белана, в секции также немало ребят из неблагополучных семей, - уточнила директор фонда «Милосердие» Евгения Фрай, - Радует, что их упорство и трудолюбие приносят весомые спортивные результаты. Среди воспитанников «Юности» много победителей и призеров различных межрегиональных турниров по боксу. В этом году четверо из них выиграли региональное первенство, один стал победителем отборочного турнира к первенству России».

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Грантовая программа «Стальное дерево» по поддержке социальных инициатив жителей регионов направлена на защиту окружающей среды, благоустройство общественных пространств и улучшение качества жизни. Она действует уже шестой год и объединила более 30 тысяч человек. Сумма грантов от фонда «Милосердие», социального партнера НЛМК, уже превысила 40 млн рублей. В этом году грантополучателями стали 76 жителей пяти регионов России: Алтайского края, Липецкой, Белгородской, Калужской и Свердловской областей. В зависимости от сложности проектов авторы инициатив получили до 450 тысяч рублей. Средства помогут им в течение девяти месяцев воплотить свои идеи в жизнь.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото предоставлено пресс-службой фонда «Милосердие».