«Липецкэнерго» отмечено благодарностью за сотрудничество в создании благоприятных условий для развития бизнеса

.

Председатель регионального отделения ОО МСП «Опора России» Андрей Плотников поблагодарил директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» Виталия Мордыкина за плодотворное сотрудничество по созданию благоприятных условий развития и поддержки малого и среднего бизнеса в Липецкой области.

Благодарность руководителю крупнейшего электросетевого предприятия в Липецкой области была вручена в ходе проведения очередного «Дня клиента».

«День клиента» - одно из совместных направлений деятельности липецкого филиала ПАО «Россети Центр», региональной общественной организации «Опора России» и управления экономического развития Липецкой области. Цель данного партнерства – эффективное решение вопросов, связанных с электроснабжением и, прежде всего, сроками технологического присоединения к сетям. «Дни клиента» проводятся еженедельно, по четвергам, с ноября 2022 года на площадке Центра «Мой бизнес». Благодаря дополнительному каналу коммуникаций с потребителями более сотни физических и юридических лиц смогли оперативно получить необходимые консультации и решить сложные вопросы в сфере электроснабжения.

Дополнительной площадкой для Сотрудничество энергетиков, общественных и административных органов с представителями бизнеса является Коллегиальный орган по рассмотрению спорных актов о безучетном потреблении электроэнергии, созданный при управлении энергетики и тарифов Липецкой области.

«Личное общение с потребителями в ходе проведения «Дней клиентов» помогают нам быстрее реагировать на спорные ситуации и решать их, не доводя до суда. Высокая оценка от организации, представляющей интересы бизнеса, подтверждает эффективность новой коммуникационной площадки», – отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» Виталий Мордыкин.

Фото предоставлено «Липецкэнерго»