Тракторы Ростсельмаш – универсальный помощник на липецких полях

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Липецкие сельхозпроизводители в последние годы активно обновляют автопарк своей техники и всё чаще делают выбор в пользу отечественных производителей, крупнейшим из которых является Ростсельмаш. Аграрии на собственном опыте убедились, что эта техника не подведет их даже в самых сложных условиях.

Два успешных хозяйства, ИП Терёшкин В.Н. из Толстовского района и ОАО «АПО «Дружба» из Грязинского района, приобрели тракторы Ростсельмаш 2375 в 2020 и 2022 годах. Помощник руководителя Виктор Терёшкин и главный инженер ОАО «АПО «Дружба» Александр Гостьев, испытав его в работе, убедились, что с выбором они не ошиблись.

- Трактором Ростсельмаш 2375 в нашем хозяйстве все очень довольны, - рассказывает Виктор Терёшкин. – На нём без проблем отработали порядка 1600 моточасов. Техника мощная, высокопроизводительная. Очень важно, что он идет с, так называемой, спаркой – это когда два колеса спаяны между собой, всего их восемь. За счет такого конструктивного решения уменьшается давление на почву и не происходит ее уплотнения, что очень важно для сельхозкультур. Двигатель установлен надежный, достаточно мощный. Механическая коробка, которой оборудована машина, тоже, что называется, без лишних ненужных «наворотов», работает безотказно и проста в использовании. В период санкций для нас очень важно, чтобы техника была простая и надежная, трактор Ростсельмаш под эти критерии полностью подходит, поэтому и сделали выбор в пользу этой техники. При этом машина является многофункциональной - к этому трактору подходит достаточно широкая линейка прицепного оборудования – и культиватор, и плуг, и глубокорыхлитель. Благодаря такой универсальности трактор можно использовать при проведении посевных работ, вспашке почвы, ее рыхлении, дисковании и культивации. Круг использования получается очень широкий.

Отдельно Виктор Викторович выделяет обустройство кабины современного трактора.

- В салоне все сделано очень хорошо и удобно. Отличная шумоизоляция, представляете, можно даже работать и слушать музыку, не в наушниках, как в других тракторах, а через обычные колонки. Кроме того, в салон совсем не проникает пыль, хоть в костюме можно внутри находиться!

Трактор, который в хозяйстве Виктора Терёшкина задействуют при проведении самых разных полевых работ, можно использовать даже в темное время суток.

- Благодаря 15-ти мощным фарам Ростсельмаш 2375 способен работать круглосуточно, освещения хватает даже в ночное время, все отлично видно, - говорит Виктор Викторович. - Это очень удобно в «горячие» периоды работы и позволяет не допустить авральных ситуаций. Большую помощь и поддержку мы также получаем от сервисной службы, очень довольны работой специалистов. Если возникают какие-то срочные вопросы, которые нужно разрешить в максимально короткие сроки, для нас всегда найдут время и сотрудников, чтобы справиться с проблемой как можно быстрее.

Главный инженер ОАО «АПО «Дружба» Александр Гостьев выбор в пользу техники Ростсельмаш объясняет просто – надежная.

- Очень хороший трактор, в обслуживании легкий и удобный, механизатор сразу разобрался, как он работает, - говорит Александр Анатольевич. – К тому же наш, отечественный, проверенный производитель с собственной сервисной базой. Не понаслышке знаю, как тяжело сейчас приходится владельцам импортной техники. Ведь поставки запчастей в нашу страну практически полностью прекратились. А кому хочется во время посевных или уборочных работ, когда каждый день и даже час на счету, простаивать без дела и ждать необходимые детали? С нашими машинами такого точно не случится. Ростсельмаш поставляет запчасти очень оперативно!

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