Подписка Mixx и приятные подарки: Tele2 предлагает липчанам сделать зиму ярче

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Компания предлагает клиентам подключить подписку Mixx, выбрав только нужные сервисы, и получить подарок. Воспользоваться подпиской может абонент любого мобильного оператора.

Tele2 помогает клиентам сделать зимнее время интереснее и создать праздничное настроение. Так, в розничной сети оператора липчане могут подключить подписку Mixx и настроить ее под личные потребности, а также получить приятный подарок.

При сборке подписки клиент выбирает нужные сервисы и платит только за услуги, которые ему интересны. Абонент может полностью изменить состав подписки один раз в месяц бесплатно. Среди выгодных сервисов – видеоконтент от Wink, VK Музыка, дополнительные 50 Гб интернета ежемесячно, скидки в популярных магазинах, опции для геймеров, курсы от ведущих образовательных платформ и многое другое.

Оператор позаботился и о тех пользователях, которые не хотят самостоятельно настраивать подписку – они могут подключить готовый набор опций: S, M, L или Max. В зависимости от объема стоимость составит от 200 до 350 рублей в месяц. При первом подключении Mixx клиентам доступен бесплатный пробный период. Воспользоваться подпиской также могут абоненты других мобильных операторов, оплатив услугу банковской картой.

Яркий Mixx и подарки ждут липчан 17 и 18 декабря в салоне связи Tele2 по адресу: г. Липецк, ул. Советская, 66 (ТРЦ «Европа»). Кроме того, 18 декабря в Ельце в ТК «Ваш Дом» состоится праздничное открытие торгового пространства нового формата, где одновременно расположены фирменный салон оператора и городская булочная «Хлебзавод». Партнеры подготовили для посетителей точки продаж вкусные бонусы – ароматный кофе и эклер в подарок при оформлении подписки Mixx, подключении к сети Tele2 или добавлении к мобильному тарифу домашнего интернета.

Подробности акции необходимо уточнять у продавцов в салонах Tele2.