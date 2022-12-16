Европейский банк повысил ставку – эксперты прогнозируют длительную рецессию

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Свою оценку ситуации дает Кирилл Кононов, экономист «Открытие Research» по международным рынкам:

- Теперь регулятор ожидает, что ставка будет 6,3% в среднем в 2023 г., 3,4% в 2024, 2,3% в 2025 и после этого формально вернётся к цели. Индексация зарплат и сохранение высоких цен на продовольствие и энерготовары будут поддерживать инфляцию высокой.

Председатель ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что произошло меньше половины будущего повышения ставки. И будет продолжение ее повышения по 0,5 п.п. в течение некоторого времени. Это принципиальное изменение риторики, которое подразумевает, что ставка должна будет вырасти как минимум до 5%, достигнув 2% в реальном выражении.

Предполагается, что уже в 4 квартале 2022 г. в еврозоне начнётся рецессия, которая продлится 1-3 квартала, однако в целом за 2023 г. ВВП вырастет на 0,5%.

Есть планы и сокращать баланс на 15 миллиардов евро в месяц с марта по июнь, позволяя погашаться без последующего рефинансирования примерно половине активов на своём балансе. Сокращение преимущественно затронет гособлигации, в результате чего баланс ЕЦБ должен сократиться с 8,48 до 8,42 триллиона евро (-1%). Однако мера выглядит косметической – заявлено существенно меньшее сокращение баланса, чем сокращение LTRO, проведенное за последний месяц без отдельного объявления. Повышение ставки и не исключает более быстрого сокращения баланса в будущем, - прогнозирует эксперт.