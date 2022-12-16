Новогодние ярмарки с елками, тематическими украшениями и музыкой заработали в Липецке

В Липецке открылись новогодние ярмарки Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке начали открываться новогодние ярмарки. Праздничное пространство заработало 16 декабря у дома №25 по проспекту Победы. Его видно издалека - за украшенным деревянным забором красуются праздничные деревья, а рядом стоит павильон - тоже в еловых веточках и игрушках. Звучат новогодние песни. Аналогичные точки появятся на Шуминского, 1; Космонавтов, 28, а также у ТРЦ "Ривьера".

В Липецке открылись новогодние ярмарки Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке открылись новогодние ярмарки Фото: Юлия КЛЮЕВА

На таких ярмарках липчане смогут закупиться к зимнему празднику. Здесь им предложат искусственные ели и живые сосны, новогодние игрушки, иллюминацию, украшения и тд. А с понедельника там начнут продавать товары ручной работы от липецких ремесленников. И хотя до Нового года еще 3 недели, липчане уже активно интересуются праздничными аксессуарами.

- Ярмарка выглядит очень красиво, - поделилась местная жительница Джана. - Удобно, что ели, игрушки, гирлянды в одном месте. Я всегда покупаю живую сосну, запах хвои создает новогоднюю атмосферу. Но искусственные ели выглядят прекрасно. Особенно с заснеженными ветвями.

Липчан приглашают на новогодние ярмарки Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке открылись новогодние ярмарки Фото: Юлия КЛЮЕВА

Напомним, что кроме новогодних ярмарок в Липецке открываются елочные базары, где продают только новогодние деревья. Всего будет 65 торговых точек. Пока выбор живых елей и сосен невелик. Ближе к Новому году зеленых красавиц станет больше. Кстати, на Космонавтов, 100 и Ушинского, 20 также продают тематические товары и деревья.

- Мы призываем липчан не покупать ели у нелегальных продавцов, - обратилась к жителям начальник управления потребительского рынка Ася Франценюк. - У предпринимателей на руках должен быть договор с управлением потребительского рынка. Не нужно поддерживать незаконную торговлю и вырубку деревьев.

В четверг 15 декабря в областном центре стартовали рейды по нарушителям. На стихийных торговцев уже составили 2 протокола. Начиная с субботы 17 декабря за нелегальных продавцов возьмутся в полную силу - их продукцию будут изымать.