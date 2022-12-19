Сотрудники НЛМК подали 18 тысяч идей по улучшению производства

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В этом году сотрудники НЛМК подали более 18 тысяч идей по улучшению производственных процессов. Экономический эффект от их реализации оценивают более чем в 4 млрд рублей. Авторам инициатив выплачены вознаграждения. Вот некоторые из проектов:

- увеличить размер фракции коксового орешка в Ферросплавном цехе предложил победитель конкурса «Молодой Лидер НЛМК». Идея принесла ряд технических эффектов - снизился износ оборудования, уменьшилось пыление при дроблении, увеличилась токопроводимость шихты, снизился расход энергии. Также есть и экологический эффект – сокращение эмиссии СО-2 сопоставимо с влиянием на экологию 500 автомобилей.

- бетонное «ситечко» для промковша разработали в сталеплавильном производстве. После его внедрения сливать шлак и сталь можно с точностью до килограмма. Нововведение позволит сэкономить до 1,5 млн рублей в год.

Разработанная специалистами компании Производственная система НЛМК создана для повышения эффективности производственных, технологических и бизнес-процессов. Подать идею по улучшению производства может любой сотрудник через специальный сервис - «Банк идей» на корпоративном портале и в мобильном приложении. Каждую инициативу рассматривает технический совет НЛМК и дает заключение по её эффективности и новизне, после чего лучшие идеи реализуют на производстве, прокомментировали в пресс-службе предприятия.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.