Депутаты Липецкого облсовета внесли изменения в закон о льготной газификации

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Депутаты Липецкого облсовета приняли на сессии поправки в закон «О предоставлении государственной поддержки отдельным категориям граждан на газификацию жилого помещения».

Ранее право на обращение за компенсацией стоимости газификации за счет бюджета было закреплено за жителями области, чей среднедушевой доход составляет не более двукратной величины прожиточного минимума. Также право на получение этой меры поддержки распространялось на многодетные семьи, и ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц.

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Теперь этот перечень расширен. В него независимо от дохода включены: ветераны боевых действий и их семьи, участники СВО и члены их семей; граждане, пребывающие в добровольческих формированиях.

– Вопросы газификации неоднократно обозначали семьи участников СВО на встречах с депутатами и органами исполнительной власти. Поэтому правительством разработаны изменения, которые дают возможность компенсировать часть затрат за счёт областного бюджета, – отметил спикер облсовета Дмитрий Аверов. – Депутаты единогласно одобрили законопроект. Поддержать семьи, чьи кормильцы находятся сегодня на передовой, и ветеранов боевых действий – наш моральный долг.

В то же время упрощён порядок получения данной льготы для всех категорий. Ранее обязательным условием являлось включение домов заявителей в план-график догазификации населённых пунктов Липецкой области.

Теперь для получения льготы необходим договор о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации.

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Заявления на компенсацию принимаются в центрах «Мои Документы». За получением льготы нужно обратиться в течение 6 месяцев с момента подписания акта о приёмке выполненных работ. Услуги газификации компенсируются по фактически понесённым затратам, но не более 130 тысяч рублей.

Областной закон, принятый в феврале 2022 года, доказал свою востребованность. Льготу уже смогли получить 113 жителей области. Теперь документ будет действовать бессрочно. Ожидается, что за данной мерой соцподдержки каждый год смогут обращаться до 200 липчан. На указанные цели потребуется ежегодно 26 млн рублей.

Фото: пресс-служба Липецкого областного Совета депутатов.