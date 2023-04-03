Фонд «Милосердие» помогает повышать интерактивность сферы образования

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Более 40 млн рублей направил благотворительный фонд «Милосердие» в 2022 году на различные социальные проекты по поддержке сферы образования. Это помогло в трех регионах России открыть новые образовательные пространства, оснастить учебные заведения современным лабораторным оборудованием, внедрить интерактивные программы для повышения мотивации студентов и школьников.

Средства направлялись на развитие материальной базы учебных заведений Липецка, которые готовят специалистов технического профиля. Помощь получали металлургический колледж, политехнический техникум, технический университет. Центру дополнительного образования Липецкой области помогли в подготовке сборной команды региона для выступления на престижном соревновании «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Помощь получили ребята, которые соревновались на региональном этапе по компетенции «Мобильная робототехника».

Липецкие подростки, в том числе, оставшиеся без попечения родителей, стали участниками проекта «Корпорация Дети», который поддержал фонд. Со школьниками в возрасте 13-16 лет работали опытные наставники и ведущие эксперты страны. На тренингах участники проекта узнали о своих сильных сторонах, учились составлять резюме и проходить собеседование, знакомились с деятельностью предприятий, участвовали в ознакомительных стажировках по выбранным направлениям.

Поддержка фонда помогла открыть новые профильные технические классы в екатеринбургской гимназии №202 и в липецкой школе №27. В них старшеклассники углубленно изучают информатику, физику и математику, а также знакомятся с различными рабочими профессиями. Эти знания расширяют базу для освоения ими в будущем инженерных специальностей.

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Другой образовательный проект помог более 400 старшеклассникам школ Липецкой области поближе познакомиться с различными областями материаловедения. Интерактивное обучение прошло на базе технического университета с использованием наборов специального учебного оборудования, которые закупил фонд. Для учеников более десяти школ провели тематические лекции, после чего ребята стали участниками экспериментальных исследований. Ребята учились моделировать процессы электролиза, знакомились с принципами литейного производства и применения формовочного инструмента.

Новое учебное оборудование получили от фонда «Милосердие» и студенты Старооскольского филиала Российского государственного геологоразведочного университета. Лабораторию вуза оборудовали демонстрационным стендом с интерактивной песочницей, который стал наглядным дополнением для объяснения сложных природных процессов. Изучение строения Земли, рельефа и климата в таком формате проходит нагляднее и интереснее. Новое оборудование теперь используют и за стенами вуза во время выездных уроков и мастер-классов по геологии в школах и детских садах.

Еще один образовательный проект помог увлечь ребят липецкой школы №61 наукой и современными наукоемкими профессиями. Чтобы школьные занятия сделать максимально интерактивными, приобрели новое физико-химическое оборудование для проведения опытов и пригласили педагогов из технического университета. В течение нескольких месяцев для школьников проводили обучающие мероприятия с увлекательными опытами по физике, химии, материаловедению. Финалом проекта стал школьный чемпионат интеллектуальных игр и командный квест.

Официальные ресурсы благотворительного фонда «Милосердие»

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Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото предоставлено пресс-службой фонда «Милосердие».