В Липецкой области открылись новые зарядные станции для электромобилей

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Филиал ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» установил в Липецкой области две новые зарядные станции для электромобилей на трассе М-4 «Дон». Одна из них находится на 443 км в направлении Москвы (в Задонском районе), а другая – на 424 км в ростовском направлении (в Хлевенском районе).

Установленные модели зарядных станций обладают высокой мощностью – до 150 кВт, что позволяет заряжать аккумулятор электромобиля в среднем за 45 минут. Станции оснащены тремя зарядными пистолетами, подходящими практически для любого электрокара и позволяющими одновременно заряжать несколько электромобилей.

Место для строительства новых современных зарядных устройств выбрано неслучайно, трасса М4 – одна из главных автомобильных дорог России протяженностью 1 543 км. Расширение географии зарядной инфраструктуры позволит водителям заряжать электромобили в длительном путешествии, что в свою очередь, увеличит количество экологичного транспорта.

Липецкая область вошла в число пилотных территорий по созданию зарядной сети для электрокаров. Первая электрозаправка, установленная «Липецкэнерго», была введена в эксплуатацию в 2018 году. Сегодня их количество увеличилось до четырех. Драйвером развития зарядной инфраструктуры призван стать завод «Моторинвест» по производству электромобилей, открывшийся в области в текущем году.

«Нехватка электрозаправочной инфраструктуры мешает массовому распространению электрокаров среди автолюбителей. «Липецкэнерго» готово содействовать в решении этой задачи, помогая тем самым сохранять окружающую среду и здоровье граждан», – отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» Виталий Мордыкин.

Фото предоставлено «Липецкэнерго»