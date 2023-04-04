Лица «Стального дерева»: Алина Теперик

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Проект липчанки Алины Теперик помог решить важную задачу - реабилитацию эмоциональных состояний онкологических больных. Эту социальную инициативу поддержал фонд «Милосердие».

Арт-терапия, которую предложила Алина, дает возможность людям легче переносить возвращение к нормальной жизни после болезни. Участие в проекте усиливает жизнестойкость и стрессоустойчивость онкобольных, помогает им изменить отношение к себе и болезни.

Занятия для них проходили в оборудованных залах и аудиториях с квалифицированными преподавателями. Участникам проекта были доступны бесплатные тренинги по вокалу, танцам, живописи, скетчингу, гитаре и укулеле. Комплексная работа педагогов, медицинских консультантов и волонтеров помогла наполнить жизнь онкобольных яркими красками. Финалом проекта стала выставка картин, выполненных в разной технике.

Программа «Стальное дерево» по поддержке социальных инициатив жителей регионов действует уже седьмой год и объединила более 30 тысяч человек. За это время на гранты от фонда «Милосердие», социального партнера НЛМК, направлено свыше 90 млн рублей. В прошлом году обладателями грантов стали 74 жителя из трех федеральных округов России.

В прошлом году в грантовую комиссию «Стального дерева» из 13 регионов страны поступило около 500 заявок. Завершенные проекты помогли благоустроить общественные пространства, открыть новые объекты уличной спортивной инфраструктуры, создать условия для развития детей с ограниченными возможностями здоровья, поддержать инвалидов, провести культурно-исторические мероприятия.

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Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото предоставлено пресс-службой фонда «Милосердие».