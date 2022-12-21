У НЛМК появилась книга спортивных рекордов

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На Новолипецком металлургическом комбинате подвели итоги спортивного года. В Корпоративном университете чествовали лучших спортсменов. Компания отметила более ста достижений сотрудников. Это победы в региональных, федеральных и международных соревнованиях, а также корпоративных турнирах и круглогодичной Спартакиаде. Награды вручили также тренерам, физоргам, судьям и организаторам спортивных событий.

В их числе руководитель направления дирекции ремонтного комплекса Оксана Леликова. Она в этом году стала чемпионкой по плаванию в категории «Мастерс». А главный специалист управления снабжения инвестиционных проектов Сергей Иванов стал первым в региональном спортивном ориентировании. У Александра Рудакова, главного специалиста НЛМК-Инжиниринг - бронза в Чемпионата мира Х WATERS VOLGA, где участники переплывали самую длинную реку Европы-Волгу.

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Имена этих сотрудников первыми внесли в Книгу рекордов НЛМК, которую презентовали на церемонии награждения. Теперь в ней соберут все достижения сотрудников, причем страницы заполнят и результаты прошлых лет.

— У НЛМК давние спортивные традиции. На протяжении всей истории комбината, а это без малого 90 лет наши сотрудники принимают участие в самых разных спортивных соревнованиях. За это время накопилось не мало достижений. Нам показалось логично объединить их в Книгу Рекордов, которая с каждым годом будет пополняться новыми страницами спортивной истории, — рассказала директор по социальной политике Группы НЛМК Татьяна Рожкова.

В 2022 году в корпоративных спортивных проектах НЛМК приняли участие более 6000 сотрудников. В компании регулярно проводят соревнования по 25 видам спорта: от шахмат до гиревого спорта в рамках круглогодичной спартакиады.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.