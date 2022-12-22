Найти «звездную ниточку» в каждом ребенке

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«Звездная колыбель», «МоЗайка», «Академия чудес», «Планета Stem» - такие лиричные названия у корпусов популярного детсада. Открывшийся 6 лет назад в микрорайоне «Европейский» ДОУ №32 - это современный детский городок: здесь свыше 220 сотрудников, 125 педагогов, более 1100 малышей, объединенных в 46 групп (из них 8 для детей с ОВЗ). А еще это территория детского счастья, море радости и увлекательных занятий - для малышей здесь есть ВСЁ.

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Во время краткой экскурсии с заведующей по корпусу «Академия чудес», от увиденного разбегаются глаза и ловишь себя на мысли: хочется вернуться в детство! Для детей здесь сенсорная комната, STEM-лаборатория, интерактивный пол. Также отлично оснащенные спортивный и музыкальные залы, гончарная мастерская, кабинеты учителя-логопеда и педагога-психолога. Воспитанники участвуют в создании электронных книг, учатся конструировать, есть холл ПДД, МЧС. Все оформлено, стильно, со вкусом.

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- Вносили изменения еще на стадии строительства. Сами разрабатывали дизайн, что-то «подсматривали» в Интернете, учились. Делали все, чтобы было современно, интересно и комфортно, надеюсь, у нас это получилось, - делится заведующая ДОУ№ 32, обладательница почетного звания «Руководитель года» Наталья Стрельникова.

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Среди приоритетных направлений работы коллектива - коррекционное, физическое развитие детей (недавно выигран Кубок в городских соревнованиях «Звездочки ГТО»). Своя система работы и по раннему развитию малышей – с использованием конструктивно-игровых технологий. Здесь более 10 видов конструкторов, включая робототехнику. Для развития и воспитания детей применяют как традиционные методы, так и новаторские.

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- Наш девиз в работе – развиваем с инновациями, а воспитываем с традициями. Стремимся сочетать опыт советской школы педагогики с ритмом современной жизни, - отмечает Наталья Стрельникова. – Дети обучаются (вместе с цифровыми решениями) и робототехнике, и азам финансовой грамотности. И все это в сочетании с развитием нравственного начала, понятием «что такое хорошо, и что такое плохо». Наша цель – в каждом ребенке найти «звездную ниточку» и правильно ее направить, чтобы раскрыть способности каждого.

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Победы ребят в конкурсах Всероссийского, регионального и муниципального уровней, достижения детей, коллектива детсада только за один год – это многостраничный список.

- У нас большая команда с разной палитрой взглядов, но это именно единомышленники, и в этом наша сила. Можно механически следовать требованиям и инструкциям, но отдача будет тогда, если работаешь с душой, а стержень – это человечность. Дети очень чувствительные, они либо тебе доверяют, либо не верят. Хороший воспитатель тот, кто принимает детей такими, какие они есть, - подчеркивает заведующая.

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У коллектива детсада налажена хорошая обратная связь с родителями, с ними установлены доверительные партнерские отношения. По родительской инициативе созданы музеи боевой славы, русской избы. Благодаря их поддержке проводятся традиционные осенние ярмарки, оказывается помощь нуждающимся.

- Мы сотрудничаем с различными благотворительными фондами, волонтерскими организациями, участвуем в акциях: «Щедрый вторник», «День добра и уважения», «Письма солдату» - отмечает заместитель заведующей Юлия Калинина.

Планов у коллектива много. Главное- помочь каждому ребенку проявить свой талант и оставить на всю жизнь прекрасные воспоминания о золотой поре детства.

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Владимир КУЛИК. Фото из архива ДОУ №32