Группа НЛМК вошла в топ-3 рейтинга экологической открытости Всемирного фонда дикой природы

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Группа НЛМК вошла в топ-3 рейтинга экологической открытости горнодобывающих и металлургических компаний России Всемирного фонда дикой природы (WWF).

Рейтинг WWF – один из ведущих рейтингов в России в области экологической ответственности. Расчет производится на основе специально разработанной методологии. В нем учитываются ключевые показатели экологической деятельности, уровень воздействия на окружающую среду и полнота раскрываемой информации.

Вопросы устойчивого развития интегрированы в общую стратегию развития компании и являются неотъемлемой частью бизнеса. Компания последовательно снижает воздействие на окружающую среду, эффективно используя природные ресурсы, внедряя инновационные технологии для улучшения природоохранных показателей и ежегодно инвестируя значительные средства в экологические проекты. С 2000 года инвестиции Группы НЛМК в природоохранные проекты составили более 100 млрд рублей.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.