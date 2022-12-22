Социальная миссия бизнеса: как это работает?

Шаги Победы на Прохоровском поле

Широкий спектр социальных программ реализуют сегодня в стране целый ряд крупных компаний. Одна из них — ООО «Газпром трансгаз Москва». Сегодня филиалы компании проводят свои культурно-просветительские и патриотические мероприятия в 14 регионах присутствия ЦФО, поддерживают социальные и общественные проекты, взаимодействуют с благотворительными организациями и органами региональной власти.

- Конечная цель всех наших проектов - развитие человеческого ресурса, который является главным активом и главной ценностью организации, общества и страны. В сложившейся очень непростой ситуации важно культивировать историческую память, развивать, а порой и возрождать духовность и патриотическое воспитание, поддерживать образование, спорт, - так формулируют принципы социального взаимодействия в самой компании.

Вахта Памяти в Курской области

«Вахта памяти» и «Шаги Победы»

Жителям практически любого региона России хорошо знакома военно-патриотическая акция «Вахта памяти». Ее поддерживает в 14 регионах присутствия ООО «Газпром трансгаз Москва» вот уже на протяжении семи лет, начиная с 2015 года.

За это время молодые специалисты компании совместно с региональными поисковыми объединениями подняли и перезахоронили останки более 600 погибших солдат Советской Армии и мирных жителей.

В 2023 году вахту примет Брянская область.

Логичное продолжение «Вахты памяти» - двухлетний историко-патриотический проект «Шаги Победы», который проходил под патронатом Полномочного представителя Президента РФ в ЦФО. Проект посвящен воинской доблести российской армии на трех ратных полях - Куликовом, Бородинском и Прохоровском. В 2020 году прошли церемонии объединения земель этих трех ратных полей. Строительство и благоустройство мемориальных памятников в России также - в зоне социальной ответственности компании.

Нельзя не упомянуть в этой связи строительство памятника «Обелиск Победы» в Острогожске Воронежской области, создание военно-мемориального комплекса, посвященного Елецкой наступательной операции, «Знамя Победы» в Елецком районе Липецкой области.

Шаги Победы на Бородинском поле

Музыка, литература и искусство

Много проектов реализуется в сфере культуры, образования, просвещения.

Один из них - Пасхальные встречи - проходят в форме ежегодной благотворительной акции для подшефных детских домов, детей с ограниченными возможностями здоровья, многодетных семей, учащихся музыкальных школ и классов. Он включают обширную культурно-экскурсионную программу по Дому-музею П.И. Чайковского, где жил и творил великий композитор, посещение концерта, чаепитие, вручение подарков.

Церемония награждения лауреатов, удостоенных престижной премии ЦФО

А среди лауреатов престижной премии Центрального федерального округа в области литературы и искусства - авторские коллективы из Москвы, Курской, Белгородской областей. Мероприятие проходит при участии Полномочного представителя Президента России в ЦФО Игоря Щеголева. Ежегодно проект позволяет находить и поддерживать таланты из Центральной России. Так, на соискание очередной Премии было подано 92 заявки из 18 регионов. В этом году церемония награждения лауреатов прошла в Доме культуры на ВДНХ и собрала деятелей культуры и искусства, представителей творческих объединений, федеральных и региональных органов власти

Концерт Центрального военного оркестра

В 2022 году Премией ЦФО был отмечен образовательный проект «Киноуроки в школах России». В его рамках был снят ряд фильмов, раскрывающих важные нравственные понятия, такие как доброта, честность, милосердие... Посмотреть эти фильмы и использовать их в образовательных целях можно на сайте https://kinouroki.org/

Все работы находятся в режиме свободного доступа из любой точки страны.

Широкие возможности для развития талантов дает и музыкальный проект «Junior Music Tour». Юношеский музыкальный тур «Junior Music Tour» - это концертный тур победителей Международного юношеского конкурса имени П.И. Чайковского, Astana Piano Passion, Grand Piano Competition, «Синяя птица» и «Щелкунчик» по музыкальным школам. Концерты классической музыки в рамках проекта прошли в регионах производственной ответственности Общества - Воронеж, Калуга, Тула, Белгород, Орел, Брянск и других городах.

Запомнились россиянам и выступления Центрального военного оркестра Министерства обороны РФ, которые ежегодно проходят в бесплатном формате в регионах присутствия компании.

Более 120 специалистов приняли участие в Фестивале труда

Наука и профессионализм

Буквально на днях при поддержке ООО «Газпром трансгаз Москва» наградили победителей конкурса студенческих стартапов в Курске.

Отмечены победители первого регионального конкурса студенческих выпускных квалификационных работ в виде стартап-проектов на получение грантов АНО «Вместе сделаем больше». Проект направлен на развитие и поддержку молодежного бизнеса и стартовал в апреле этого года. Студенты со всего региона смогли проявить свои умения и знания, приобретенные за годы обучения. Экспертное жюри рассмотрело более ста работ по самым разным направлениям. В финал вышли пять команд-победителей.

Они представили такие любопытные проекты, как «Создание базы отдыха для развития внутреннего туризма „Глэмпинг Lake“, «Ресейл-платформа по реализации предпросроченной продукции BuyNow, «Психологический центр коррекции пищевого поведения „Принятие“, «Разработка станка для переработки пластиковых бутылок в филамент для 3D печати», а также «Разработка технологии функционального продукта с применением экструзионной технологии».

Команды получили гранты на реализацию стартапов. А Компания оказала поддержку в формировании призового фонда конкурса

На совершенствование профессиональных навыков направлено такое мероприятие, как Фестиваль труда (профессионального мастерства). Его цель - повышение уровня профессионального мастерства и престижа рабочих профессий и специальностей в России.

Побеждают лучшие

В 2022 году основная часть конкурсов состоялась в поселке Первомайский Тамбовской области.

В УЧ УПЦ «Первомайский» соревнования прошли по таким профессиям, как лучший оператор газораспределительной станции, специалист противокоррозионной защиты, монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии, электрогазосварщик, кабельщик-спайщик.

Оценивали профессионализм конкурсантов более 70 экспертов. Всего в Фестивале труда приняли участие более 120 специалистов.

Также в рамках Фестиваля труда прошла выставка-презентация современных технологий управления знаниями и инновациями.

Для участников и гостей мероприятия была предусмотрена культурно-познавательная программа с посещением достопримечательностей Тамбовской области.

Корпоративное волонтерство

Важную роль в реализации социальных проектов играет сегодня корпоративное волонтерство, в рамках которого в частности поддержку получают подшефные детдома в Центральной России.

14 филиалов компании в Центральном федеральном округе шефствуют над детскими домами, реабилитационными центрами, школами, обществами ветеранов и инвалидов, проводят и организуют благотворительные праздники для детей и экскурсии.

В рамках благотворительных марафонов финансовую помощь получают детские дома, дошкольные учреждения, общеобразовательные и спортивные школы, школы-интернаты для детей с ограниченными возможностями.

Так, в Моршанске Тамбовской области добровольцы ООО «Газпром трансгаз Москва» курируют Центр «Приют надежды» ,в Курской области - ОКУ «Черемисиновский центр для несовершеннолетних», в Воронежской - Казенное учреждение «Семилукский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» и Казенное общеобразовательное учреждение «Семилукский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи», в Ельце – ОБУ «Центр помощи семьям и детям «Большая медведица», а в Орловской области – Некрасовскую школу-интернат и социальный приют в поселке Долгое.

Компания сотрудничает с благотворительными фондами «Вера», «Подари жизнь», «Подарок ангелу», «Марфо-Мариинским медицинским центром «Милосердие».

Если говорить коротко, то основные критерии отбора проектов для реализации и поддержки — это социальная и общественная значимость проекта, системность, поддержка и развитие местных некоммерческих благотворительных организаций в регионах присутствия.

Важно, что несмотря на внешнеполитический кризис, корпоративная социальная ответственность и корпоративная благотворительность остаются главными направлениями развития российского бизнеса, малого и крупного, способствуют решению стоящих перед страной и обществом задач.

ЗНАЙ!

Основные ожидаемые показатели компании на конец 2022 года:

Общий объем перекачанного газа – 147,5 млрд. куб. м газа;

Подано отечественным потребителям – 83,6 млрд. куб. м газа;

Экспорт в Европу – 16,9 млрд. куб. м газа.

Основные экологические показатели в деятельности Общества:

1. Удельный показатель выбросов парниковых газов в 2022 году не превышает 38,9 при предельном значении 59.

2. Удельный показатель выбросов оксидов азота в атмосферный воздух в 2022 году не превышает 2,8 при предельном значении 3,6.

Светлана ВОЛКОВА.

Фото из архива ООО "Газпром трансгаз Москва"