В «Липецкэнерго» состоялось заседание Совета молодежи филиала

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В мероприятии очно и по видеоконференцсвязи из районов электрических сетей приняли участие 35 молодых сотрудников филиала. Всего на энергопредприятии трудится более 508 работников до 35 лет.

Открывая встречу, заместитель генерального директора – директор филиала «Липецкэнерго» Виталий Мордыкин отметил, что текущий год объявлен в «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» «Годом молодого специалиста», что подтверждает особое внимание Компании к молодежи, создающей будущее отрасли.

Начальник управления по работе с персоналом Ольга Черемисина рассказала о направлениях и приоритетах кадровой политики филиала в 2023 году, обозначив задачи по увеличению количества молодых специалистов в коллективе и совершенствованию деятельности по их адаптации и мотивации к профессиональным достижениям. Отдельно был затронут вопрос о социальной поддержке молодых энергетиков в рамках Коллективного договора.

Председатель профсоюзного комитета Татьяна Буракова познакомила молодежь с преференциями и льготами, которыми могут воспользоваться работники энергопредприятия.

В завершение мероприятия были подведены итоги работы Совета молодежи в 1 квартале текущего года, рассмотрен и утвержден план работы на текущий год, а также избраны руководители Совета.

«В «Год молодого специалиста» работа с молодежью должна получить новый импульс. В планах «Липецкэнерго» не только вовлечь в корпоративную жизнь наших молодых специалистов, но расширить сотрудничество с профильными учебными заведениями и даже школами. В наших интересах заинтересовать и «влюбить» молодое поколение в энергетику как можно раньше, чтобы молодежь рассматривала отрасль для стабильного и перспективного трудоустройства», – отметил Виталий Мордыкин.

Фото предоставлено «Липецкэнерго»