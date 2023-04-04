Дорожная ситуация: более 40% водителей в России получали штрафы с камер

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По результатам опроса, проведенного аналитиками «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие»), за последний год четыре из десяти российских автовладельцев получали штрафы, за нарушения, зафиксированные камерами.

В топе наиболее частых бесспорно лидирует превышение скорости (81%), второе и третье место соответственно занимают неправильная остановка и стоянка, а также нарушение разметки. Чаще всего штрафы за превышение скорости получали водители в Северо-Западном и Приволжском федеральных округах, за неправильную остановку и стоянку, а также за нарушение требований разметки - в столичном регионе.

Наиболее добросовестными водителями оказались жители Северного Кавказа, Дальнего Востока и Юга России.

Что касается портрета нарушителей, то больше всего их оказалось среди респондентов в возрасте 26-40 лет (46%) и мужской аудитории в целом (43% мужчин против 38% женщин). Выяснилось, что 90% опрошенных предпочитает оплачивают штрафы сразу. В этом вопросе также более дисциплинированными оказались авто-леди.

Любопытно, что большинство респондентов (59%) однако утверждает, что вовсе не получали «писем счастья».