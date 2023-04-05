Фонд «Милосердие» приглашает липчан на субботники

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По инициативе благотворительного фонда «Милосердие» в различных районах Липецка пройдет серия традиционных субботников по уборке общественных пространств. Они стартуют 8 апреля. В работах по благоустройству примут участие общественники, депутаты, студенты и школьники.

«Для уборки придворовых территорий, скверов и улиц наш фонд каждый год объединяет самых активных горожан, - прокомментировала директор благотворительного фонда «Милосердие» Евгения Фрай. - В этом году мы снова собираем на это доброе дело всех неравнодушных - от самых юных помощников до наших уважаемых ветеранов. Участников субботников обеспечим перчатками и мешками, а собранный мусор вывезем для безопасной утилизации».

Любой житель города может присоединиться к наведению порядка. Работы пройдут на улицах Стаханова,3; Прокатной, 1Б; Космонавтов, 38; Папина, 2Б; Катукова, 20; Коцаря, 1, а также на переулке улиц 6-ой Гвардейской и Молодежной. Сами сотрудники фонда «Милосердие» во главе с директором примут участие в субботнике во дворе домов 3 и 5 по улице Стаханова.

Начало субботников в 10.00, на час раньше стартуют работы на улицах Прокатной и Молодежной.

Вслед за уборкой общественных пространств запланировано продолжение программы фонда по озеленению городских общественных пространств. В прошлом году в липецких дворах и скверах волонтеры высадили около 3000 саженцев клена, туи, рябины, ели, березы, каштана, спиреи и сирени. При отборе улиц и дворов главный приоритет был отдан новостройкам, где пока еще мало зеленых насаждений. При выборе конкретных мест для благоустройства учитывали мнение самих жителей близлежащих домов.

Официальные ресурсы благотворительного фонда «Милосердие»

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Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото предоставлено пресс-службой фонда «Милосердие».