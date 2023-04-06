НЛМК приглашает школьников на Металлургическую смену

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НЛМК приглашает школьников стать участниками восьмой Металлургической смены. Она стартует 3 мая на базе Центра поддержки одаренных детей «Стратегия».

Профориентационная программа НЛМК рассчитана на учащихся 8-11 классов. 13 дней участники будут изучать металловедение, химию, математику, промышленную экологию, биофизику и проектную деятельность. Ребят ждут спортивные соревнования, квесты и интеллектуальные игры. Программа завершится защитой проектов, которые участники могут представить в «День науки МИСиС» и получить дополнительные баллы для поступления.

Чтобы стать участником Металлургической смены:

- вы должны быть учеником 8-11 классов;

- до 9 апреля включительно зарегистрироваться здесь;

С 10 по 16 апреля будет организован отбор в форме дистанционной контрольной работы.

Список участников образовательной смены будет опубликован на сайте Центра «Стратегия» не позднее 24 апреля.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.