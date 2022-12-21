Недвижимость: эксперты прогнозируют увеличение в 2023 году выдач ипотеки на новостройки

Также важными факторами, определяющими спрос на ипотеку, станут динамика доходов населения и ситуация на рынке труда, полагают аналитики.

- 15 декабря было объявлено о планах продлить госпрограмму субсидирования ипотеки на новостройки до середины 2024 года. Это решение, вкупе с изменением условий от застройщиков позволит выдать в 2023 году ипотечных кредитов по договорам долевого участия больше примерно на 8% по количеству и на 16% по объему, - полагает Константин Енин, эксперт по недвижимости аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие».

- Вместе с тем, ожидается ужесточение политики ЦБ в части дополнительного субсидирования ставки ипотеки застройщиками. В совокупности - это один из предпочтительных сценариев для рынка жилья в следующем году. Наихудшим вариантом было бы одновременное сворачивание госипотеки и ограничение на низкие ставки от застройщиков.

Продление льготной ипотеки и ограничение нижнего предела по минимальным ставкам для покупателей недвижимости будут способствовать умеренному росту средних ипотечных ставок до 5-6% годовых. При этом рост среднерыночных ипотечных ставок приведет к увеличению ежемесячного платежа для клиента, поэтому для сохранения доступности ипотеки застройщики будут вынуждены несколько скорректировать цены.

В целом, к началу 2023 года экономика России в достаточной мере адаптируется к новым условиям. Поэтому, при отсутствии новых шоков, следующий год может стать для рынка жилья лучше, чем 2022-й. Совокупный объем выдач ипотеки на первичном и вторичном рынках жилья может превысить 1,5 миллиона штук на общую сумму свыше 6 триллионов рублей, - прогнозирует Константин Енин.