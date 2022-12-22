«Встречаем Новый год в ледяной воде»: как липецкие моржи проводят зимние праздники

Как липецкие моржи отмечают Новый год

С наступлением зимы мир словно замирает. Неподвижно стоят застывшие деревья. Прохожие, замотавшись в шарфы, спешат в тепло. И только они как дети радуются наступившим холодам. Бодро снимают с себя одежду, бегают босиком по снегу, ныряют в ледяную воду. Чем ниже температура и ближе к Новому году, тем счастливее их лица. Знакомьтесь: это липецкие моржи.

СПЕРВА В ЛЕДЯНУЮ ВОДУ, А ПОТОМ В НОВЫЙ ГОД

В «Клубе зимнего плавания им. И.В. Франценюка» 236 участников: 111 женщин и 135 мужчин. Здесь есть свои новогодние традиции. Липчане стараются окунуться в прорубь 31 декабря, чтобы освободиться от всего ненужного и обновленными войти в Новый год. Утром 1 января история повторяется. Моржи могут проигнорировать праздничные салаты, но только не холодную воду.

- Также 24 декабря мы поучаствуем в акции "Закаленная Россия - Сильная страна!", - рассказала Наталья Тюрина, которая уже 6 лет в клубе. - Соберемся в 10.00 дружной компанией, устроим флешмоб с зарядкой и танцами на снегу, купанием в проруби. Также поздравим всех с наступающим Новым годом.

Липецкие моржи провожают старый и встречают Новый год у проруби

В рамках акции все любители моржевания, закаливания и здорового образа жизни от Камчатки до Калининграда окунутся или обольются холодной водой. А 31 декабря планируется пробежка и тренировка "Субботний заряд". Липчане позанимаются на свежем воздухе и запишут позитивное поздравление в новогодних колпачках.

- Обычно встречаем праздник за семейным столом, дарим друг другу подарки, создаем настроение и идем гулять, - поделилась Наталья. - Возможно, в этот раз доедем до проруби. В прошлом году некоторые участники встречали Новый год в клубе, а под бой курантов окунались в воду.

Наталья занимается моржеванием уже 6 лет

ЧУДО ДЛЯ ДЕТЕЙ

У Дмитрия опыт моржевания пусть и не такой большой, но зато сколько энергии и оптимизма! И все благодаря ледяной воде. Полноценно он начал заниматься этой формой закаливания год назад. Признается, что в начале были сомнения. Но после первого купания и мощного выплеска дофамина не мог уже остановиться.

- Несколько дней ходишь в отличном настроении, хочется порхать, - смеется Дмитрий. – Будто вернулся на 10 лет назад. Желание нырять вновь и вновь. Да и решения в жизни стало проще принимать.

После зимних заплывов энергия бьет через край

К Новому году у Дмитрия особое отношение. Перед праздниками он старается участвовать в благотворительных акциях. О самой запоминающейся мужчина поделился с Комсомолкой. Несколько лет назад Дмитрий со знакомыми ездил в центр для детей, оставшихся без родительского попечения, который находился под Владимиром. Они хотели совершить для ребят новогоднее чудо и, казалось, сама вселенная благоволила их начинаниям.

Через соцсети они собрали большое количество вещей. Один из магазинов бесплатно отдал целый мешок детской обуви, а другой – белье и носки. Все эти подарки не поместились в машину, и тогда на помощь пришла служба такси. А после в центре устроили настоящее представление. Дмитрий играл Деда Мороза, у которого пропала борода. Дети, искавшие пропавший атрибут зимнего волшебника, были в восторге.

- Перед Новым годом нужно что-то отдавать, - считает мужчина. – И поверьте, потом все это вернется. Например, в виде ресурса. Липчанам хочу пожелать в 2023-ем крепкого здоровья. Ребята, закаляйтесь! Если будет здоровье, значит будет и все остальное. Будьте счастливы!

Дмитрий теперь не может без ледяной воды

НОВОЕ ПРАЗДНИЧНОЕ БЛЮДО

Ольга моржует 1 год. Сначала окуналась в купелях, на полноценный заплыв не хватало решимости. Но как только попробовала, влюбилась с первого раза. Это и ощущение «иголок» по всему телу, и невероятная легкость.

- Но главное – это преодоление, - вспоминает липчанка. – Уверенность в том, что теперь я смогу все. Мы с участниками клуба отмечаем все праздники и дни рождения. А карнавальный заплыв перед Новым годом – это всегда весело. Каждый хочет поучаствовать. Отличное настроение обеспечено надолго.

В Новом году Ольга желает липчанам добра

И все же для Ольги Новый год – семейный праздник. А с появлением детей женщина будто заново проживает свое детство. Только теперь она – волшебник. «Чудеса случаются только тогда, когда в них веришь», - считает липчанка и создает вокруг себя сказку.

- У нас есть семейная традиция, перед Новым годом я, муж и наши сыновья готовим новое блюдо, - поделилась Ольга. – В прошлый раз был штрудель. Чем завершим этот год, пока не определились. Липчанам желаю в год кролика добра! И как можно больше времени уделять родным и близким. С наступающим!

«Чудеса случаются только тогда, когда в них веришь»

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