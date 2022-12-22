Игорь Маковский поздравил сотрудников «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» с Днем энергетика

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К мероприятию, приуроченному ко Дню энергетика, прошедшему в Москве, в режиме онлайн подключились коллеги из 20 филиалов. С видеопоздравлением к собравшимся обратился Президент Ассоциации работодателей энергетики «ЭРА России» Аркадий Замосковный.

За большой личный вклад в надежную и бесперебойную работу энергосистемы, высокий профессионализм и добросовестный труд глава энергокомпаний вручил 24 сотрудникам корпоративные знаки отличия Общества – Почетные грамоты и Благодарности, а также один работник был награжден Почетным дипломом Ассоциации «Эра России».

Сертификаты об успешном окончании корпоративной образовательной программы развития кадрового резерва ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» «Стратегический диалог – 2022» из рук генерального директора получили 16 специалистов.

В заключение церемонии руководитель Обществ поздравил коллектив с профессиональным праздником и подчеркнул, что заслуженные награды являются символом плодотворного, самоотверженного труда, стремления и упорством в достижении поставленных целей на благо жителей 20 регионов Российской Федерации.

«В наш профессиональный праздник мы чествуем энергетиков – людей, важность и значение профессии которых невозможно переоценить. От эффективности нашего труда напрямую зависит бесперебойное и качественное электроснабжение, работа социально значимых объектов, безопасность и качество жизни россиян. Это праздник тех, кто изо дня в день создает и обслуживает энергетические комплексы, для кого тепло и свет – не просто слова. Уважаемые коллеги, хочу поблагодарить каждого из вас за высокие достижения и отличные результаты!», – подчеркнул в завершение торжественного мероприятия Игорь Маковский.