«Липецкэнерго»: доступность каналов коммуникации – эффективный инструмент оперативного решения вопросов

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В ходе очередного «Дня клиента», организованного совместно с липецким региональным отделением «Опора России», директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» лично ответил на вопросы жителей Липецкой области, которые преимущественно касались качества электроснабжения, обслуживания сетей потребителей и сроков технологического присоединения.

По каждому из обращений сторонами были достигнуты взаимные договоренности и приняты необходимые решения, предполагающие как конкретные технические мероприятия, так и организационно-правовые меры.

Как в случае с Соглашением о казначейском сопровождении между «Липецкэнерго» и администрацией Усманского муниципального района, подписание которого состоялось на площадке «Дня клиента». Соглашение является неотъемлемым условием сопровождения проектов с участием инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК), предусмотренных Правительством в качестве одного из инструментов регионального развития и улучшения качества жизни россиян. В рамках такого проекта в Усмани запланировано строительство нового жилого микрорайона «Северо-восточный».

«В 2022 году «Липецкэнерго» приняло участие в реализации 27 региональных и национальных проектов. Казначейское сопровождение при выполнении госконтрактов дает нам дополнительные финансовые гарантии, а также предусматривает авансирование до 90% средств, что положительным образом отражается на финансовом планировании деятельности филиала. Для органов местного самоуправления этот инструмент является гарантией своевременного и качественного выполнения работ», – отметил Виталий Мордыкин.

Напоминаем, филиал ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» проводит «День клиента» еженедельно по четвергам с 10:00 до 19:00 на площадке Липецкого регионального отделения «Опора России» по адресу г. Липецк, ул. Кузнечная, 8, (Центр «Мой бизнес»). Принять участие в «Дне клиента» и получить необходимые консультации могут все желающие без предварительной записи.

Фото предоставлено «Липецкэнерго»