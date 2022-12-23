Конкурс от «Милосердия» выявил юные дарования

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Конкурс помогает пробудить интерес школьников к словесному творчеству. Его организовали благотворительный фонд «Милосердие» и елецкий театр «Бенефис» в рамках грантовой программы «Стальное дерево».

Свои яркие таланты демонстрировали дети, которые остались без попечения родителей, а также ребята из многодетных семей в возрасте от 7 до 10 лет. Жюри из числа ведущих артистов театра «Бенефис» после изучения присланных работ назвало имена победителей. Ими стали семья Воропаевых (номинация "Песня"), Лев Никишин (номинация "Пословицы, скороговорки и поговорки"), а также Мария Панина, Кирилл Чудинов, Анна Попова, Марк Федотов, Ульяна Мухина, Александр Касымов, Егор Ругаев, Игорь Марченко и Артем Сойдов (номинация "Стихотворение").

Победителей конкурса наградят 29 декабря на сцене театра "Бенефис".

Для всех конкурсантов была подготовлена обширная культурно-познавательная программа. С экскурсиями они побывали в здании театра и повстречались с ведущими актерами. Ребят познакомили с историей развития театрального искусства в Ельце и театральным закулисьем. Перед самым Новым годом для них организуют благотворительные показы нового детского спектакля по сказке «Морозко». Созданная в этом году при поддержке фонда «Милосердие» постановка войдет в действующий репертуар театра.

Благотворительный фонд социальной защиты «Милосердие» основан в 1999 году. Работает на территории Липецкой, Свердловской, Белгородской, Калужской областей и Алтайского края. Включен во всероссийский реестр социально-ответственных предприятий и организаций. Входит в ТОП-10 рейтинга RAEX корпоративных и частных благотворительных НКО в России. Член Ассоциации грантодающих организаций «Форум Доноров».

Фонд «Милосердие» финансирует социально значимые проекты в сферах науки и образования, культуры и спорта, участвует в благотворительных акциях, поддерживает добровольческие движения и общественные инициативы. С начала деятельности оказана помощь на сумму около 7 млрд рублей. Ежегодно ее получают более 30 тысяч человек.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото предоставлено пресс-службой фонда «Милосердие».