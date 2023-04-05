Уроки бережливости: каждый десятый россиянин готов отправлять кешбэк и бонусы на будущую пенсию

.

Выяснилось, что 91% наших соотечественников регулярно оплачивает покупки банковскими картами, а 73% пользуются программами лояльности банков и их партнеров. Таковы результаты опроса, проведенного специалистами банка «Открытие» и НПФ «Открытие».

Наиболее привлекательными для россиян являются программы лояльности, подразумевающие возврат части денежных средств на банковскую карту. Такой вариант предпочитают 79% респондентов. Из сторонников возврата деньгами, 90% хотели бы получать его на банковский счет, 8% готовы направить эти средства на свой пенсионный счет по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО), 2% – на счет мобильного телефона.

Из тех, кто получает бонусы, 65% оплачивают ими новые покупки, 20% получают скидки на покупки. Есть и такие — 3% респондентов — которые не тратят вовсе. Касательно планов — 51% сторонников таких программ лояльности намерены тратить их на оплату новых покупок, 25% – конвертировать в деньги на банковский счет, а 6% – в деньги на пенсионный счет.

К слову, далеко не все россияне знают о праве получения социального налогового вычета с уплаченных ими пенсионных взносов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения - 35% вообще не в курсе о такой возможности.