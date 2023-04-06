Дмитрий Аверов: В Липецке начинается модернизация трамвайной сети

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Комитет по экономике Липецкого облсовета провёл выездное заседание. Главным вопросом на нём стало исполнение концессии по модернизации трамвайного сообщения в Липецке. Парламентарии посетили трамвайное депо на улице Московской и посмотрели, как предприятие «Горэлектротранс» готовится к его реконструкции.

На 20-ой сессии областного парламента в декабре 2022 года депутаты одобрили трёхстороннее соглашение о модернизации липецкой трамвайной сети, заключённое между Липецкой областью, городом Липецком и концессионером – компанией «МОВИСТА. ЛИПЕЦК. Регионы». Депутаты берут на контроль исполнение по всем концессиям региона, которые согласовывались с облсоветом.

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– Сегодня мы посмотрели состояние производственной базы и подвижной состав МУП «Горэлектротранс». Осталось приятное впечатление. Главное – здесь есть хороший коллектив, который способен возродить трамвайное сообщение в Липецке. Предполагается строительство новых веток. Соответсвенно, это новые маршруты, новый подвижной состав, новый обслуживающий персонал. Планируется увеличить численность предприятия на 30-40 человек, – отметил председатель Липецкого областного Совета депутатов Дмитрий Аверов.

После небольшой экскурсии депутаты заслушали информацию представителей мэрии и задали свои вопросы.

По словам председателя департамента транспорта администрации Липецка Евгения Чекрыжова, в настоящее время проектно-сметная документация готова и проходит государственную экспертизу. Строительно-монтажные работы предполагают начать уже в мае. Концессионер начнёт работы с реконструкции трамвайных путей. Первый на очереди – участок от заводоуправления НЛМК до кольца на улице Чехова в районе ЛТЗ. К концу года должно быть модернизировано трамвайное депо, обновлены 14 км путей (на Левом и Правом берегу), также появятся 28 новых трамваев.

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Народных избранников интересовало, как изменится движение транспорта в период ремонта. По словам мэра Липецка Евгении Уваркиной, сейчас администрация рассматривает два варианта: от полного закрытия ремонтных участков до организации трамвайного движения только в одном направлении. К концу апреля 2023 года окончательное решение будет принято и доведено до липчан.

Парламентарий Анатолий Емельянов поинтересовался, будут ли подлежать реконструкции трамвайные пути на Октябрьском мосту, который находится в аварийном состоянии.

– В настоящее время ведутся работы по выведению моста из состояния аварийности, – ответила глава города Евгения Уваркина. – Мы рассчитываем, что мост попадёт под федеральную программу. Готовится проектная документация. В планах – произвести замену трамвайных путей одновременно с восстановлением мостовых конструкций.

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Депутат Иван Косилов обратил внимание на участок путей в районе НЛМК, где нет альтернативы трамвайному сообщению. По его словам, в случае поломки вагона пассажирам приходится добираться пешком. Парламентарий попросил мэрию организовать в этом месте дублирующий маршрут автобуса.

Концессия по модернизации трамвайной сети в общей сложности рассчитана на 20 лет. Но основной объем работ должен быть выполнен до конца 2025 года. Всего предполагается модернизировать 40,8 км трамвайных путей, построить новые пути длиной 5,2 км, закупить 46 современных трамваев и реконструировать депо.

Фото предоставлены пресс-службой Липецкого областного Совета депутатов.