Жителям центра Липецка первым отключат горячую воду во время гидравлических испытаний

Первыми горячую воду отключат котельные «Привокзальная», «Угловая» и «Семашко» в Липецке Фото: Алина ПАЛАГИНА

Во время гидравлических испытаний жителям центра Липецка первым отключат горячую воду. В начальный список попали районы, подключенные к трем котельным – «Привокзальная», «Угловая» и «Семашко». Об этом lipetsk.kp.ru сообщили в пресс-службе липецкого филиала «Квадры».

К котельной «Привокзальная» относят два района – Военный городок и Опытной станции. Также сюда полностью входят микрорайоны – пятый, седьмой и «Звездный», частично – первый, второй и четвертый. Без горячей воды останутся жители улиц Балмочных, Игнатьева, Качалова, Мусоргского, Нестерова, Попова, Терешковой и часть домов на Вавилова, Гагарина, Космонавтов, Липовская, Тельмана и Циолковского.

Котельная «Угловая» питает часть многоэтажек на площади Плеханова и улицах 9 Января, Вавилова, Гагарина, Желябова, Зегеля, Интернациональная, Плеханова, Студеновская и Тельмана. Временно понежиться в теплой ванне не получится у жителей на 4-ой Пятилетке, 30 лет Октября, Горняцкой Кротевича, Ленина, Орловской, Пролетарской, Салтыкова-Щедрина, Угловой, Шевченко, Шкатова, Щорса и переулок Вилкова.

К котельной «Семашко» подключены переулок Зегеля, улицы Желябова и часть домов на Гагарина, Липовской, Семашко, Тельмана и площади Плеханова.

Точные даты работ и адреса сообщат после того, как опубликуют Постановление о завершении отопительного сезона.

Напомним, отопление в домах Липецка планируют отключить в среду, 12 апреля. Однако если похолодает, сроки перенесут. Вслед за этим начинаются гидравлические испытания. Специалисты проверяют прочность оборудования. Как правило, липчане остаются без горячей воды на две недели.