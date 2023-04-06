Тарифы с общими пакетами услуг популярны у компаний розничной торговли – тренд Tele2

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Преимущественно такой формат тарифного плана используют компании, которые зарегистрированы как индивидуальные предприниматели – это 79% клиентов «Моя команда». Доля юридических лиц среди пользователей тарифа – 21%.

Tele2 в 2019 году запустила тариф «Моя команда», главное преимущество которого – общий пакет минут, гигабайтов и SMS для бизнес-клиентов. В рамках тарифного плана корпоративные клиенты могут самостоятельно настраивать объемы услуг между сотрудниками своей компании и перераспределять их в зависимости от задач и расходов каждого.

Tele2 проанализировала профиль потребления абонентов тарифа «Моя команда»: компания определила, каким бизнес-клиентам наиболее удобно пользоваться общим пакетом минут, гигабайтов и SMS. Такой тарифный план популярен у малого и среднего бизнеса – для крупных компаний чаще необходима разработка индивидуальных решений с учетом особенностей бизнеса. Tele2 подсчитала, что в среднем на каждого B2B-клиента «Моей команды» приходится 16 номеров – тариф наиболее распространен среди компаний, где работает до 15 человек. Этим можно объяснить и то, что крупную долю среди клиентов такого тарифного плана составляют индивидуальные предприниматели – 79%, доля абонентов, зарегистрированных как юридические лица – 21%.

Tele2 отмечает, что подключиться к тарифу «Моя команда» могут корпоративные клиенты-владельцы бизнеса в разных сферах. Но наиболее востребован такой тарифный план у компаний, которые занимаются розничной торговлей – 24%, продажей недвижимости – 17% и организацией строительства – 17%.

В 2022 году количество подключений к тарифу «Моя команда» выросло на 12% в сравнении с 2021 годом. В феврале этого года оператор запустил обновленную версию тарифного плана – теперь минимальная стоимость подключения стала ниже. Так, подключиться к «Моей команде» в Липецкой области можно за сумму от 3500 рублей.

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