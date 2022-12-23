«Липецкэнерго» повысило надежность электроснабжения жителей Грязинского района

.

Для повышения надежности электроснабжения потребителей Грязинского района энергетики филиала ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» провели капитальный ремонт воздушной линии 0,4 кВ, которая поставляет электроэнергию жителям с. Княжая Байгора.

Специалисты филиала заменили 1,44 км голого провода на современный самонесущий изолированный провод, устойчивый к непогоде, и установили более 57 современных железобетонных опор, вместо устаревших деревянных.

Завершающим этапом реконструкции линии станет организация наружного освещения. Работы будут проведены в рамках государственной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики в Липецкой области». На ранее неосвещенных улицах энергетики установят современные светодиодные светильники.

«Масштабная реконструкция линии электропередачи и организация наружного освещения в селе Княжая Байгора улучшит качество жизни наших потребителей, сделает ее более светлой и комфортной», – отметил директор филиала Виталий Мордыкин.

«Липецкэнерго» напоминает, что для обеспечения безопасности персонала проведение ремонтных работ на электросетевых объектах требует временного ограничения электроснабжения. Энергетики просят с пониманием отнестись к неудобствам, вызванными отключениями электроэнергии, основной целью которых является обеспечение качества и надежности электроснабжения потребителей.

Фото предоставлено «Липецкэнерго»