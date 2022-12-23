В Липецке у нелегальных торговцев конфисковали 28 елок

Сотрудники управления потребрынка ловят нелегальных торговцев Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В пятницу 23 декабря в Липецке прошел рейд по нелегальным местам продажи елок. Сотрудники управления потребрынка проверили торговцев в районе площади Победы и улицы Липовской.

При виде специалистов нарушители стали в спешке грузить новогодние деревья в автомобили и уезжать. Удалось поймать трех продавцов. На них составили административные протоколы по ст.6.2 КоАП Липецкой области "Осуществление деятельности по продаже товаров вне установленных мест".

Как сообщили в пресс-службе мэрии, предпринимателям грозят штрафы от 1 до 3,5 или 5 тыс. рублей, если нарушение повторное. Также сотрудники управления конфисковали 28 сосен. Их отправили на склад до рассмотрения административных дел.

Напомним, елочные базары и ярмарки заработали в областном центре 15 декабря. В городе 65 мест, где можно купить сосны, ели и хвойные букеты. Они будут работать до 31 декабря включительно. Новогодние ярмарки, где можно купить не только деревья, но и тематические украшения, находятся по адресам: проспект Победы, 25; Космонавтов,28; Шуминского, 1А и около торгового центра "Ривьера". Также новогодние ярмарки расположились у дома №100 по Космонавтов и №20 по Ушинского.