Специалисты «Липецкэнерго» приобретают новые компетенции

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Филиал ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» организовал переобучение персонала в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография», направленного на профессиональное и дополнительное обучение граждан предпенсионного возраста.

По соглашению с городским центром занятости о субсидировании госпроекта профессиональную переподготовку бесплатно и без отрыва от производства прошли 19 специалистов «Липецкэнерго». Обучение энергетиков проводилось на базе ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет» по программе «Техническое обслуживание и ремонт электрических сетей 0,4-6-10 кВ». Новые компетенции, полученные энергетиками в ходе переобучения, позволят им остаться востребованными в профессии.

«В «Липецкэнерго» традиционно с уважением и заботой относятся к работникам старшего поколения. В филиале развит институт наставничества - опытные работники делятся знаниями с молодыми специалистами. Однако внедрение современных технологий требует новых компетенций, а дополнительное обучение позволяет работникам оставаться конкурентоспособными в своей профессии», – отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» Виталий Мордыкин.

Фото предоставлено «Липецкэнерго»