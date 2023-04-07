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Экономика7 апреля 2023 8:55

Специалисты «Липецкэнерго» приобретают новые компетенции

19 специалистов предпенсионного возраста прошли профессиональную переподготовку
Источник:kp.ru
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Филиал ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» организовал переобучение персонала в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография», направленного на профессиональное и дополнительное обучение граждан предпенсионного возраста.

По соглашению с городским центром занятости о субсидировании госпроекта профессиональную переподготовку бесплатно и без отрыва от производства прошли 19 специалистов «Липецкэнерго». Обучение энергетиков проводилось на базе ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет» по программе «Техническое обслуживание и ремонт электрических сетей 0,4-6-10 кВ». Новые компетенции, полученные энергетиками в ходе переобучения, позволят им остаться востребованными в профессии.

«В «Липецкэнерго» традиционно с уважением и заботой относятся к работникам старшего поколения. В филиале развит институт наставничества - опытные работники делятся знаниями с молодыми специалистами. Однако внедрение современных технологий требует новых компетенций, а дополнительное обучение позволяет работникам оставаться конкурентоспособными в своей профессии», – отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» Виталий Мордыкин.

Фото предоставлено «Липецкэнерго»

ЛипецкэнергоБИЗНЕС-ПРЕСС