Покупка авто за границей: мнения автовладельцев разделились поровну

В прошлом году лишь 19% россиян были готовы к покупке авто за границей, а большинство - 81% - и вовсе не планировало такой способ.

По результатам опроса совершеннолетних россиян, проведенного сотрудниками «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие»), выяснилось: подавляющее большинство готово к подобной покупке только в том случае, если цена окажется существенно ниже, чем на нашем рынке, а заказ будет сделан у компании-посредника.

9% россиян определенно согласны купить машину за границей. На Дальнем Востоке такой ответ дали 24% опрошенных, тогда как на Северном Кавказе - только 3%. Мужчины вдвое чаще выражали такую готовность, чем женщины, а из возрастных групп наиболее положительно настроена молодежь 18 - 25 лет.

Наиболее популярные у россиян форматы приобретения автомобиля в другой стране – под заказ у компании-посредника (58%), самостоятельная покупка с рук (32%), под заказ у посредника-частного лица (30%) и покупка на аукционе (27%).

Основными преимуществами покупки машин за границей автолюбители назвали более качественную сборку (46%), более низкую цену (35%), наличие брендов, не представленных на российском рынке (26%) и комплектации, недоступные для отечественного рынка (25%). Среди основных недостатков - риск стать жертвой мошенников (54%), проблемы при оформлении на таможне (50%), а также длительность поставки и отсутствие гарантии (по 27%).

К слову, 36% автомобилистов не будут покупать авто за пределами России ни при каких условиях. В Южном федеральном округе и на Северном Кавказе таких оказалось 45%-46%. При этом, в старших возрастных группах твердо намерены не покупать автомобиль за рубежом от 39% до 44% опрошенных.