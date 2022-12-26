В Липецке построят новые школы и детские сады Фото: Юлия КЛЮЕВА

В 2023-2024 годах в Липецке построят 2 новых школы и 2 детских сада. Об этом на итоговом брифинге рассказала мэр города Евгения Уваркина. Уже начали возводить школу на 1500 мест в микрорайоне «Звездный». Решить вопрос с образовательным учреждением на 1 224 места в «Елецком» было непросто. Напомним, местные жители уже давно просили построить еще одну школу. Существующая – на 800 мест, переполнена.

На итоговом брифинге Евгения Уваркина рассказала о планах на 2023-2024 г Фото: Юлия КЛЮЕВА

- Здесь было несколько проблем, включая подлетную зону военного аэродрома, - поделилась градоначальница. – В Министерстве обороны нас услышали, удалость снять ограничение с территории «Елецкий Лайт». Достигли договоренностей с одним из застройщиков. Были сложности с наличием свободного земельного участка. В итоге его выдали безвозмездно.

Также удалось найти источник финансирования. Сразу после новогодних праздников подпишут соглашение. Срок действия – до конца 2024 года. Уваркина отметила, таких больших по численности школ в областном центре еще не строили. Их постараются открыть к 1 сентября 2024 года.

Две школы и два детских сада начнут строить в новых районах Липецка в 2023 году Фото: Юлия КЛЮЕВА

Детский сад для 350 ребят появится в «Звездном». В «Университетском» возведут дошкольное учреждение на 224 места.

- Мы включились в федеральную программу по капремонту образовательных учреждений, - сообщила мэр. – 4 школы уже прошли отбор. Мы подготовили пакет документов еще на 21 школу. Каждая школа получит на капремонт от 80 до 120 млн рублей.

Также в 2023 году планируют обновить 14 школьных стадионов. Проекты обсудят с учениками, их родителями и местными жителями.