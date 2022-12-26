Специалисты «Липецкэнерго» продолжают знакомить школьников с правилами электробезопасности

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Осенью 2022 года энергетики филиала ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» провели 18 уроков электробезопасности в образовательных учреждениях Липецкой области. Всего в занятиях приняли участие более 400 школьников в возрасте от 7 до 16 лет.

Уроки электробезопасности проходят в доступной для детей форме – с использованием электронных презентаций, тематических видеороликов, мультфильмов и проведением интерактивных игр и викторин. Это делает занятия наглядными и запоминающимися.

Энергетики рассказывают школьникам об основных правилах электробезопасности и нормах поведения вблизи энергообъектов, разъясняют значение запрещающих и предупреждающих знаков. Ребята узнают, почему нельзя приближаться к оборванным проводам, проникать внутрь трансформаторных подстанций, запускать воздушного змея и ловить рыбу вблизи линий электропередачи.

Практическая часть уроков традиционно посвящается обучению и отработке приемов оказания первой помощи пострадавшему от действия электрического тока на интерактивном роботе-тренажере Гоше. Спасение Гоши, которое проявляется пульсацией на сонной артерии, неизменно сопровождается бурными детскими эмоциями.

«С началом учебного года специалисты «Липецкэнерго» активизировали работу по проведению уроков электробезопасности. Наша задача – предотвратить беду, которая может случиться из-за незнания элементарных правил электробезопасности», – подчеркнул заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» Виталий Мордыкин.

Фото предоставлено «Липецкэнерго»