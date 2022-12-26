Ремонт дорог и аварийные дома: мэр Липецка подвела итоги работы за 2022 год

В Липецке подвели итоги года 2022 Фото: Юлия КЛЮЕВА

В понедельник 26 декабря мэр Липецка Евгения Уваркина подвела итоги работы за 2022 год. Бюджет города по сравнению с 2019 годом увеличился почти на 5,5 млрд рублей – более 19,3 млрд. Отремонтировали 38,8 км дорог. Из них 13,2 км – в частном секторе. Преобразился и центр города – улицы Зегеля, Плеханова, Интернациональная, Желябова. Заранее привели в порядок 6 территорий, на которые планировали зайти только в следующем году. В 2023-ем, по словам мэра, постараются нарастить темпы и обновить более 40 км дорог.

В этом году Липецк полностью перешел на контрактную систему обслуживания маршрутов. Закупили 25 новых газомоторных автобусов. В следующем году должны поставить еще 46 машин. Предстоит модернизировать трамвайную сеть. За 14 млрд рублей обновят более 40 км путей, построят новую ветку в 5 км, отремонтируют депо и закупят 46 вагонов.

Также в областном центре будут менять коммунальные сети. На сегодняшний день износ труб составляет 70%. На реконструкцию систем водоснабжения, водоотведения и модернизацию очистных уйдет 20,6 млрд рублей.

Около 2 млрд рублей выделили из региональной казны, чтобы в Липецке досрочно переселили жителей домов, которые признали аварийными до 2017 года. В этом году в новые квартиры переехали 366 семей. Задача на следующий – еще 878 квартир.

В городе запустили программу комплексного развития территорий. В 2023 году преобразятся кварталы улиц Нестерова-Качалова, Калинина-Радиаторная, Франко-Ушинского и Спиртозаводская. В этот список могут попасть еще 6 территорий, в том числе в районе ЛТЗ.